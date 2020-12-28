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Bozkurt Ormanlı ve Üveyikli’de çalışmaları inceledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.12.2020 15:09 | Son Güncelleme

AK Parti Kdz.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı Beldesi ile Üveyikli Köyü’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Sezer ile birlikte Ormanlı Beldesi’ne giderek Belediye Başkanı Bayram Başol ile birlikte belde merkezindeki cadde ve sokaklarda başlatılan su ve kanalizasyon hatları ile kilit parke yenileme çalışmalarını inceledi. Başkan Bozkurt, çalışmalar tamamlandığında Ormanlı’nın daha güzel bir görünüme kavuşacağını ifade etti.
Beldede başlattıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Başol, 3 bin 400 metrekare kilit parke çalışması yapılacağını, bunun yanında eskiyen kanalizasyon ve su hatlarının da tamamen yenileneceğini söyledi.
Başol, İlçe Başkanı Bozkurt ve Yardımcısı Sezer’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bozkurt da beldeler ve köylerde ikamet eden vatandaşlarla birlikte tüm ilçe halkının her şeyin en iyisine lâyık olduğunu vurgulayarak Ormanlı’ya hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Bayram Başol’a teşekkür etti.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğitoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Eroğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Temel Engin ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özcan ile birlikte Üveyikli Köyü’nde su borularının değiştirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda gelinen son aşamayı yerinde gördü. Üveyikli Köyü Muhtarı Yaşar Özcan’ın da hazır bulunduğu incelemede, yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; köydeki su borularından randıman alınamadığı için boruların değişim işlemine başlandığını söyledi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak köy sakinlerinin mağduriyetlerinin giderileceğini ifade eden Bozkurt, önemli katkılarından dolayı Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkür etti. Köy Muhtarı Yaşar Özcan da köyünde başlayan çalışmada emeği geçen herkese şahsı ve köy sakinleri adına teşekkür etti.

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