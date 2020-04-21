Boztepe yaz sezonuna hazırlanıyor

Ordu’da Altınordu ilçesinin cazibe mekânlarından Boztepe’de, satış birimlerinin inşaatı ve peyzaj düzenleme işinde sona yaklaşıldı.

500 metre yüksekliği ile Ordu’nun en güzel turistik mekanlarından biri olan Boztepe’nin trafiğe kapatılması ve yayalaştırılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Boztepe’de vatandaşlara doyumsuz bir seyir keyfi yaşatmak için trafiğe kapatılan cadde üzerinde ayrıca 25 tanesi yöresel ürünlerin satışı için olmak üzere toplam 27 adet satış büfesi oluşturuluyor. Zemin iyileştirmesi kapsamında ise begonit taş döşeme işlerinin yüzde 80’i tamamlandı.

“Mayıs ayı sonunda tamamlanacak”

Mayıs ayı sonunda Boztepe’deki çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Boztepe’deki mevcut araç yolunu trafiğe kapatarak alt yapı düzenleme çalışmalarına başladık. Yalnızca olağanüstü ve zorunlu durumlarda trafiğe açılacak bu cadde üzerinde 27 adet satış büfesini de hizmete sunacağız. Bu büfelerin 2 tanesi normal satış büfesi, diğerleri ise Ordu’da üretilen yöresel ürünlerin satışının yapıldığı büfeler olacak. Tarım politikalarını geliştirmek ve Ordu’daki çiftçilerin ürünlerini burada satabilmesine imkân sağlamak amacıyla Sayın Bakanımızın talimatı ile büfelerin çoğunluğunu yöresel ürünlerin satışına ayırdık. Boztepe Ordu’nun en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Bu nedenle çevre düzenleme ve güzelleştirme işlemlerimize hızlıca devam ediyoruz. Mayıs ayı sonunda buradaki çalışmaları tamamlayarak sezona yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

