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Bozuk yollar ve yaya kaldırımları onarılıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.03.2020 12:32 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi, kaldırım, stabilize ve asfalt yamama gibi üstyapı çalışmalarını başlattı.

Bozuk yollar ve yaya kaldırımları onarılıyor

Nevşehir Belediyesi, kaldırım, stabilize ve asfalt yamama gibi üstyapı çalışmalarını başlattı. Kış mevsiminde aşırı yağışlar ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan mahalle yollarında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım ve onarım çalışması yapılıyor.
Şehir merkezinde konforlu bir ulaşım ağı sağlayabilmek için sıcak asfalt çalışmalarını bu yılda sürdürecek olan Nevşehir Belediyesi, bir yandan da mahalle aralarındaki bozuk yol ve yaya kaldırımlarının onarımını gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı bölgelerinde kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve çeşitli alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan asfalt ve parke taş kaplı yollarda çalışma başlatıldı.
Aynı zamanda yaya kaldırımlarını da yenileyen ekipler bu çalışmalarını yaz sezonu boyunca sürdürecek.

Bozuk yollar ve yaya kaldırımları onarılıyor

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