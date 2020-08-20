YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu Kazım Kurt’u ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu Kazım Kurt’u ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.08.2020 13:29 | Son Güncelleme

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, koronavirüsten güncel siyasete kadar pek çok konu konuşuldu.

Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu Kazım Kurt’u ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, koronavirüsten güncel siyasete kadar pek çok konu konuşuldu. Ziyaret sırasında Başkan Kurt ve Bakkalcıoğlu bir süre belediyecilik faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Odunpazarı Belediyesi’nin pek çok başarılı ve örnek çalışmaya imza atığını belirten Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan Kurt’u tebrik etti. Başkan Bakkalcıoğlu, “Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt, Odunpazarı’nda Türkiye’ye örnek olan birçok başarılı çalışmaya imza attı. Odunpazarı Belediyesi’nin kreşleri, Halk Market ve halk merkezleri bu çalışmaların sadece bazıları. Ben kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında da başarılar diliyorum. Ayrıca ev sahipliği içinde kendisine teşekkür ederim” dedi.
Başkan Bakkalcıoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, nazik ziyaretleri için Başkan Bakkalcıoğlu’na teşekkür etti. Odupazarı Belediyesi olarak her zaman Bozüyük Belediyesi ile dayanışma içinde olacaklarını ifade eden Başkan Kurt, Bakkalcıoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Özer:221 villadaki asıl şaibe ortadan kaldırılmalı
Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Özer:221 villadaki asıl şaibe ortadan kaldırılmalı
Matematik dersini oyunla öğrenecekler
Matematik dersini oyunla öğrenecekler

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:36
Sabah
06:08
Öğle
13:06
İkindi
16:52
Akşam
19:55
Yatsı
21:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Ercan Eczanesi
Tepebasi
Kayra Eczanesi
Tepebasi
Mutlu Eczanesi
Odunpazari
Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Deliklitaş Eczanesi
Odunpazari
Cenk Özcan Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi yakalandı
Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi yakalandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Porsuk Çayında Bulunan Lise Öğrencisi Toprağa Verildi
Porsuk Çayında Bulunan Lise Öğrencisi Toprağa Verildi
Seyitgazi Gümüşbel Köyünde Yağmur Duası Yapıldı
Seyitgazi Gümüşbel Köyünde Yağmur Duası Yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.