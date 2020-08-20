Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu Kazım Kurt’u ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, koronavirüsten güncel siyasete kadar pek çok konu konuşuldu. Ziyaret sırasında Başkan Kurt ve Bakkalcıoğlu bir süre belediyecilik faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Odunpazarı Belediyesi’nin pek çok başarılı ve örnek çalışmaya imza atığını belirten Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan Kurt’u tebrik etti. Başkan Bakkalcıoğlu, “Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt, Odunpazarı’nda Türkiye’ye örnek olan birçok başarılı çalışmaya imza attı. Odunpazarı Belediyesi’nin kreşleri, Halk Market ve halk merkezleri bu çalışmaların sadece bazıları. Ben kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında da başarılar diliyorum. Ayrıca ev sahipliği içinde kendisine teşekkür ederim” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, nazik ziyaretleri için Başkan Bakkalcıoğlu’na teşekkür etti. Odupazarı Belediyesi olarak her zaman Bozüyük Belediyesi ile dayanışma içinde olacaklarını ifade eden Başkan Kurt, Bakkalcıoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

