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Bozüyük’te 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti

BİLECİK HABERLERİ  | 12.11.2020 16:33 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde artış gösteren korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapıldı.Buna göre ilçede 65 yaş ve üstü vatandaşlar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.Bozüyük’te İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararınca 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapıldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde artış gösteren korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapıldı.Buna göre ilçede 65 yaş ve üstü vatandaşlar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Bozüyük’te İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararınca 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapıldı. Daha önce sabah ve akşam belirli saatlerde olan sokağa çıkma izninin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymak kaydıyla 10.00-16.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verildi. Bu saatler dışında kalan saatlerde evden çıkmaları kısıtlandırıldı. Ayrıca sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla maskenin indirilmesini önlemek amacıyla, toplu taşıma duraklarında, park bahçe gibi alanlarda ve Atatürk, Hükümet ve İsmet İnönü Caddelerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklandı.

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