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  4. Bozüyük’te işitme engelli bireyler dernek kurdu

Bozüyük’te işitme engelli bireyler dernek kurdu

BİLECİK HABERLERİ  | 13.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İşitme Engelliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültürel Etkinlikler ve Gençlik Spor Kulübü Derneği kuruldu.İşitme engelli bireyler tarafından kültürel, sportif, meslek hayatı ve sosyal yaşam konularında işitme engellilerin engellerini ortadan kaldırmak amacıyla kurulan derneğin başına Abdullah Erol getirildi.

Bozüyük’te işitme engelli bireyler dernek kurdu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İşitme Engelliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültürel Etkinlikler ve Gençlik Spor Kulübü Derneği kuruldu.
İşitme engelli bireyler tarafından kültürel, sportif, meslek hayatı ve sosyal yaşam konularında işitme engellilerin engellerini ortadan kaldırmak amacıyla kurulan derneğin başına Abdullah Erol getirildi. Derneğin yönetim kurulunda Ümit Erkan Başkan Yardımcısı, Emre Karakuş Sekreter, İsmet Sıtkı Arı ve Göksel Porta Yönetim kurulu üyesi olarak görev aldılar.
Dernek Başkanı Abdullah Erol, yaptığı açıklamada, “Derneğimiz 10 Aralık 2019 tarihinde faaliyete geçmiş olup, kısa zamanda 40 üyeye ulaşmış durumdayız. Üyelerimizin işirme cihazı, pil, bakım onarım, kulak kalıbı, yeni cihaz ihtiyacı olanlar için indirimli anlaşmalar yapılmış olup, üyelerimizin, giyim, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılayacak gerekli market ve mağazalarla indirimli anlaşmalar yapılmış bulunmaktadır. Biz Bozüyük’te yaşayan halkımızla beraber kültürel, sportif ve sosyal alanda birlik ve bütünlük içinde bir toplum oluşturmak için derneğimizin üzerine düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Yeter ki halkımız bizden desteğini esirgemesin. Elinde işitme engelli raporu bulunan Bozüyük ve Bilecik’teki kardeşlerimizi üye olmaya davet ediyoruz” dedi.

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