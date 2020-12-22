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Bozüyük’te mevsimin ilk karı yağdı

BİLECİK HABERLERİ  | 22.12.2020 15:47 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde mevsimin ilk karı düşerken, ilçeye bağlı Erikli köyüne yağan mevsimin ilk karı özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.İlçede uzun zamandır hasretle beklenen kar yağışı bin 250 rakımlı Erikli köyüne yağdı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde mevsimin ilk karı düşerken, ilçeye bağlı Erikli köyüne yağan mevsimin ilk karı özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.
İlçede uzun zamandır hasretle beklenen kar yağışı bin 250 rakımlı Erikli köyüne yağdı. Havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte ilçenin yüksek rakımlı bölgelerden Erikli köyünde yaşanan kar yağışı köy halkı tarafından sevinçle karşıladı. Kar yağışının az olmasına rağmen mevsimin ilk karı olması sebebiyle yağış çiftçinin de yüzünü gülümsetti.

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