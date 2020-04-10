Bozüyük’te Polis Haftası kutlamaları

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175. yılı münasebetiyle sade bir tören düzenlendi.

Düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. Devamında Kaymakam Hasan Yaman günün anısına ziyaret edildi. Ziyarette Kaymakam Yaman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir nezdinde tüm emniyet mensuplarının polis haftasını kutlayarak başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Törene, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir, sıralı grup amirleri ve emniyet mensupları sosyal mesafeyi gözeterek katıldı.

