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Bozüyük’te Polis Haftası kutlamaları

BİLECİK HABERLERİ  | 10.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175. yılı münasebetiyle sade bir tören düzenlendi.
Düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. Devamında Kaymakam Hasan Yaman günün anısına ziyaret edildi. Ziyarette Kaymakam Yaman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir nezdinde tüm emniyet mensuplarının polis haftasını kutlayarak başarılı çalışmalarının devamını diledi.
Törene, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir, sıralı grup amirleri ve emniyet mensupları sosyal mesafeyi gözeterek katıldı.

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