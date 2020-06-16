Bozüyük’te şüpheli ölüm

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, sabah saatlerinde yerde hareketsiz halde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi’nde kanal boyunda çimenlerin üzerinde bir kişinin hareketsiz olarak yerde yattığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri, olay yerine geldi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın öldüğü tespit edildi. Yapılan araştırmanın ardından cesedin Ahmet Z.(46) isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ahmet Z.’nin cesedi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından Ahmet Z.’nin kesin ölüm nedeninin belirleneceği kaydedildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

