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Bozüyük'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.08.2020 19:11 | Son Güncelleme

Bozüyük'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

Bozüyük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, C.R.Ş ve S.S, gözaltına alındı.

S.S'nin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, 11,7 gram esrar, 11,96 gram metamfetamin, 1,14 gram toz haline getirilmiş captagon ve bütün halde 1 captagon, 1,40 gram kenevir tohumu ve 3 bong (uyuşturucu kullanılmasında kullanılan alet) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından C.R.Ş, serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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