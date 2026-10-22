Braga - KAA Gent Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Braga, KAA Gent ile 22 Ekim 2026'da saat 22:00'de Estadio AXA'da UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor.
Braga, UEFA Konferans Ligi'nde KAA Gent ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, her iki takımın da geçirdiği zorlu dönemlerin ardından büyük önem taşıyor.
Braga, UEFA Konferans Ligi'ndeki son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 3 gol attı ve 3 gol yedi. Buna karşın KAA Gent, aynı kulvardaki son 5 mücadelesini 3 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı; bu dönemde 6 gol atıp 3 gol yedi.
Braga kadrosunda Sikou Niakate (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.
KAA Gent kadrosunda Pieter Gerkens (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tom Vandenberghe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Max Dean (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mohamed Ngom (Sakat - Diz Sakatlığı), Hannes Vernemmen (Sakat - Ameliyat) ve Josue Vergara (Sakat) yer almıyor.
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