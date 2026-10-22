Braga - KAA Gent Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Braga Perşembe 22:00 KAA Gent

Braga, KAA Gent ile 22 Ekim 2026'da saat 22:00'de Estadio AXA'da UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor.

Braga, UEFA Konferans Ligi'nde KAA Gent ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, her iki takımın da geçirdiği zorlu dönemlerin ardından büyük önem taşıyor.

Takımların güncel form bilgileri Braga tüm kulvarlar Braga 1-2 Gil Vicente Portekiz Süper Ligi M

FC Copenhagen 3-0 Braga UEFA Konferans Ligi M

Braga 1-3 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi M

Santa Clara 0-0 Braga Portekiz Süper Ligi B

Braga 1-0 Estoril Portekiz Süper Ligi G KAA Gent tüm kulvarlar KAA Gent 1-0 AGF Aarhus UEFA Konferans Ligi G

Zulte Waregem 0-2 KAA Gent Belçika 1. Ligi G

KAA Gent 2-1 Standard Liege Belçika 1. Ligi G

KRC Genk 1-1 KAA Gent Belçika 1. Ligi B

Cercle Brugge 0-3 KAA Gent Belçika 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Braga, UEFA Konferans Ligi'ndeki son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 3 gol attı ve 3 gol yedi. Buna karşın KAA Gent, aynı kulvardaki son 5 mücadelesini 3 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı; bu dönemde 6 gol atıp 3 gol yedi.

Eksik Oyuncular Braga 1 eksik Sikou Niakate KAA Gent 6 eksik Pieter Gerkens Tom Vandenberghe Max Dean Mohamed Ngom Hannes Vernemmen Josue Vergara

Braga kadrosunda Sikou Niakate (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

KAA Gent kadrosunda Pieter Gerkens (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tom Vandenberghe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Max Dean (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mohamed Ngom (Sakat - Diz Sakatlığı), Hannes Vernemmen (Sakat - Ameliyat) ve Josue Vergara (Sakat) yer almıyor.

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