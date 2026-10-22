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Braga - KAA Gent Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Braga, KAA Gent ile 22 Ekim 2026'da karşı karşıya geliyor. İki takımın da form durumu ve eksik oyuncuları, mücadeleyi etkileyebilir. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Braga - KAA Gent Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
Braga
Perşembe 22:00
22.10.2026
KAA Gent
Stadyum: Estadio AXA Hakem: Andris Treimanis

Braga, KAA Gent ile 22 Ekim 2026'da saat 22:00'de Estadio AXA'da UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor.

Braga, UEFA Konferans Ligi'nde KAA Gent ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, her iki takımın da geçirdiği zorlu dönemlerin ardından büyük önem taşıyor.

Takımların güncel form bilgileri
Braga

tüm kulvarlar

  • 19.10.2026 Braga 1-2 Gil Vicente Portekiz Süper Ligi M
  • 15.10.2026 FC Copenhagen 3-0 Braga UEFA Konferans Ligi M
  • 09.10.2026 Braga 1-3 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi M
  • 20.09.2026 Santa Clara 0-0 Braga Portekiz Süper Ligi B
  • 14.09.2026 Braga 1-0 Estoril Portekiz Süper Ligi G
KAA Gent

tüm kulvarlar

  • 15.10.2026 KAA Gent 1-0 AGF Aarhus UEFA Konferans Ligi G
  • 10.10.2026 Zulte Waregem 0-2 KAA Gent Belçika 1. Ligi G
  • 18.09.2026 KAA Gent 2-1 Standard Liege Belçika 1. Ligi G
  • 13.09.2026 KRC Genk 1-1 KAA Gent Belçika 1. Ligi B
  • 06.09.2026 Cercle Brugge 0-3 KAA Gent Belçika 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Braga, UEFA Konferans Ligi'ndeki son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 3 gol attı ve 3 gol yedi. Buna karşın KAA Gent, aynı kulvardaki son 5 mücadelesini 3 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı; bu dönemde 6 gol atıp 3 gol yedi.

Eksik Oyuncular

Braga

1 eksik
Sikou Niakate Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı

KAA Gent

6 eksik
Pieter Gerkens Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Tom Vandenberghe Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Max Dean Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Mohamed Ngom Sakat Diz Sakatlığı
Hannes Vernemmen Sakat Ameliyat
Josue Vergara Sakat

Braga kadrosunda Sikou Niakate (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

KAA Gent kadrosunda Pieter Gerkens (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tom Vandenberghe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Max Dean (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mohamed Ngom (Sakat - Diz Sakatlığı), Hannes Vernemmen (Sakat - Ameliyat) ve Josue Vergara (Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Braga - KAA Gent maçı ne zaman?

22 Ekim 2026'da.

Braga - KAA Gent maçı saat kaçta?

22:00'de.

Braga - KAA Gent maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi bulunmamaktadır.

Braga - KAA Gent maçında hangi oyuncular eksik?

Braga'da Sikou Niakate, KAA Gent'te ise Pieter Gerkens, Tom Vandenberghe, Max Dean, Mohamed Ngom, Hannes Vernemmen ve Josue Vergara eksik.

Braga ve KAA Gent'in ligde kaç puanı var?

Bu bilgilere ulaşılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
braga
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