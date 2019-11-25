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'Taraftarı biz susturacağız'

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 25.11.2019 19:40 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Club Brugge’da savunma oyuncusu Brandon Mechele soruları yanıtladı. Mechele, Türkiye’de tribünlerin coşkulu olduğunun hatırlatılması üzerine, “Tribünleri susturmak bizim elimizde” diye konuştu.

'Taraftarı biz susturacağız'

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Club Brugge’da takımın savunma oyuncularından Brandon Mechele, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Mechele, “3. sıradayız ve grubu bu sırada bitirebiliriz. Hatta 2. sırada da bitirebiliriz ve bu nedenle karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hem savunmada hem de hücumda iyi bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Daha önceki maçlardaki gibi oynamamız gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapacağız” dedi.

"TARAFTARI SUSTURMAK BİZİM ELİMİZDE"

Belçika’da oynanan ilk karşılaşmada galibiyet elde edebileceklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Mechele, “1 puandan daha fazlasını alabilirdik ilk maçta ama maalesef olmadı. Bu maçta daha fazlasını vereceğiz ve umarım daha çok puan alacağız yarın” dedi. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Andone, Falcao ve Babel’le ilgili konuşan savunma oyuncusu, “3’ü de önemli oyuncular Galatasaray adına. Ancak Galatasaray büyük bir takım. Yedekleriyle de bu açığı kapatacaklarını düşünüyorum. Onlara da bir fırsat doğacaktır ve kendilerini gösterebilirler” diye konuştu.

Son olarak Galatasaray taraftarıyla ilgili görüşü sorulan Mechele, “Birkaç sene önce Beşiktaş maçında benzer bir durumla karşılaşmıştık ve iletişim kuramaz hale gelmiştik. Ancak stattaki taraftarı susturmak da bizim elimizde ve her şey bize bağlı” diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
club brugge Brandon Mechele

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Başarılar Brandon, 0-4’lük bir skor bekliyoruz.
BUNLAR... TÜRKİYEYİ BİLMİYORLAR... TÜRKİYE İÇİN... BİRLEŞELİM... HAYDİ... YERLİ OYUNCALAR. FAZLA OYNARSA... BU MAÇI ALIRIZ... MEHTER MARŞI.. VE DE TÜM MİLLİYETCİ MÜZİKLER ÇALSIN...
Ne diyor bu dallama
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