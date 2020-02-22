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‘Bremen Mızıkacıları’ çocuklar için sahnelenecek

SAKARYA HABERLERİ  | 22.02.2020 01:27 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Bremen Mızıkacıları’ adlı tiyatro çocuklar için sahnelenecek.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuk etkinlikleri ‘Bremen Mızıkacıları’ adlı tiyatro oyunu ile devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Bremen Mızıkacıları’ adlı tiyatro çocuklar için sahnelenecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuk etkinlikleri ‘Bremen Mızıkacıları’ adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. 22 Şubat Cumartesi günü AKM’de minik izleyicileri ile buluşacak olan çocuk oyunu saat 12.00, 13.30 ve 15.00 olmak üzere üç seansta sahnelenecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “AKM’de gerçekleşecek olan ‘Bremen Mızıkacıları’ isimli çocuk tiyatrosu etkinliğine tüm tiyatro severler davetlidir. Biletler ebilet.sakarya.bel.tr ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilebilir” denildi.

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Sabah
07:37
Öğle
13:17
İkindi
16:16
Akşam
18:47
Yatsı
20:06

Sakarya Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Erenler Eczanesi
Merkez
K.Şifa Eczanesi
Yenikent
Merkez Eczanesi
Merkez
Tunçbilek Eczanesi
Merkez
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
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