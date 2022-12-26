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Brezilya Milli Takımı'nın başına mı geçiyor? Jorge Jesus'un da adı geçiyordu! İlk görüşme sağlandı, Mourinho...

26.12.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, dev organizasyondan beklenmedik bir şekilde elenirken, yaşanan bu durum sonrası teknik direktör Tite görevinden istifa etmiş ve Brezilya'da hoca arayışları başlamıştı. Birçok teknik adamın ismi Brezilya teknik direktörlüğü için anılırken, bu isimlerden biri de başarılı teknik adam Jose Mourinho oldu. İşte detaylar...

Brezilya Milli Takımı'nın başına mı geçiyor? Jorge Jesus'un da adı geçiyordu! İlk görüşme sağlandı, Mourinho...

Dünya Kupası'ndan sürpriz bir şekilde elenen Brezilya'da yaşanan bu hezimetin yankıları devam ederken, elenmenin ardından teknik direktör Tite, görevinden istifa ettiğini duyurmuş ve Brezilya Futbol Federayonu, teknik direktör arayışları için kolları sıvamıştı.

İKNA OLMAYA YAKIN

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La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, Brezilya Futbol Federasyonu, Jose Mourinho'yu milli takımın başına getirmek istiyor. Haberde, Morinho'nun menajeri Jorge Mendes ile temas kurulduğu, Portekizli hocanın ikna olmaya yakın olduğu iddia edildi.

"HEYECAN VERİCİ"

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59 yaşındaki başarılı teknik adam Jose Mourinho, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada "Açıkçası heyecan verici olurdu, herhangi bir teknik direktör en iyi kulüplerle ve en iyi takımlarla çalışmak ister. Brezilya takımı, bir hoca için zirve yerlerden birisidir. Nesil ne olursa olsun, yetenek her zaman görünür olan bir şeydir. Ama itiraf etmeliyim ki çalışması zor, ancak tutkulu bir ülke. Her zaman daha iyi bir hoca bulmak mümkün..." ifadelerini kullanmıştı.

JORGE JESUS...

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Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus hali hazırda Brezilya Milli Takımı için adı geçen isimler arasında yer alıyor. Portekizli hoca için çıkan bu haberler Fenerbahçe cephesini oldukça korkutuyordu.


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