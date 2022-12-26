Brezilya Milli Takımı'nın başına mı geçiyor? Jorge Jesus'un da adı geçiyordu! İlk görüşme sağlandı, Mourinho...

Dünya Kupası'ndan sürpriz bir şekilde elenen Brezilya'da yaşanan bu hezimetin yankıları devam ederken, elenmenin ardından teknik direktör Tite, görevinden istifa ettiğini duyurmuş ve Brezilya Futbol Federayonu, teknik direktör arayışları için kolları sıvamıştı.

İKNA OLMAYA YAKIN

La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, Brezilya Futbol Federasyonu, Jose Mourinho'yu milli takımın başına getirmek istiyor. Haberde, Morinho'nun menajeri Jorge Mendes ile temas kurulduğu, Portekizli hocanın ikna olmaya yakın olduğu iddia edildi.

"HEYECAN VERİCİ"

59 yaşındaki başarılı teknik adam Jose Mourinho, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada "Açıkçası heyecan verici olurdu, herhangi bir teknik direktör en iyi kulüplerle ve en iyi takımlarla çalışmak ister. Brezilya takımı, bir hoca için zirve yerlerden birisidir. Nesil ne olursa olsun, yetenek her zaman görünür olan bir şeydir. Ama itiraf etmeliyim ki çalışması zor, ancak tutkulu bir ülke. Her zaman daha iyi bir hoca bulmak mümkün..." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus hali hazırda Brezilya Milli Takımı için adı geçen isimler arasında yer alıyor. Portekizli hoca için çıkan bu haberler Fenerbahçe cephesini oldukça korkutuyordu.



