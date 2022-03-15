MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bridgerton'da konuşulan sevişme sahneleriyle ilgili Jonathan Bailey açıklama yaptı

Bridgerton'da konuşulan sevişme sahneleriyle ilgili Jonathan Bailey açıklama yaptı

15.03.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in adından söz ettiren yapımlarından Bridgerton'da Anthony Bridgerton'ı canlandıran Jonathan Bailey geçtiğimiz günlerde eşcinsel olduğunu açıklamasıyla gündemdeydi. Yakışıklı oyuncu şimdi de sevişme sahneleriyle ilgili konuştu.

Bridgerton'da konuşulan sevişme sahneleriyle ilgili Jonathan Bailey açıklama yaptı

Geçen yıl dünya çapında 82 milyon hane tarafından izlenen Bridgerton dizisinin 2. sezonu heyecanla beklenirken dizinin oyuncularından Jonathan Bailey açıklamalarıyla dikkat çekti. 25 Mart’ta yayınlanacak olan ikinci sezon öncesi oyuncu sevişme sahneleri hakkında konuştu.

Bridgerton'da Anthony Bridgerton'ı canlandıran Jonathan Bailey ‘İki kişi seks sahnesi çekerken, kural onları ayıran üç bariyere sahip olmalarıdır. Yarı şişmiş haldeki bir topun fiziksel olarak temas etmek zorunda kalmadan hareketi sağlayabileceği belirli eylemler vardır" dedi.

Bridgerton yıldızı Jonathan Bailey eşcinsel olduğunu açıkladıBridgerton yıldızı Jonathan Bailey eşcinsel olduğunu açıkladı

"Piyasada yeni püf noktaları var. Küçük yastıklar ve yarı şişirilmiş bir top ile yapabilecekleriniz inanılmaz" diyen oyuncu "Me Too hareketinden sonra, seks sahnelerinin çekimleri değişti.

maxresdefault

Kadın oyuncuların ‘uygunsuz davranış’ suçlamalarıyla setler artık çok daha farklı. Bir yıl içinde bile tüm endüstrinin ne kadar değiştiğini görmek oldukça şaşırtıcı” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüslerini kapatan kopça kopunca... Bomba anlarGöğüslerini kapatan kopça kopunca... Bomba anlar
Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"
Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti! "Burada fazla duygusal kaldım"Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti! "Burada fazla duygusal kaldım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Evlilik sözleşmesi detayı! "Bütçesinin üstüne çıkarak..."

Evlilik sözleşmesi detayı! "Bütçesinin üstüne çıkarak..."

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarihi açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarihi açıkladı

Gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

Gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

Akaryakıt fiyatları tercihleri değiştirdi! O araçlara talep arttı

Akaryakıt fiyatları tercihleri değiştirdi! O araçlara talep arttı

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.