Bridgerton'da konuşulan sevişme sahneleriyle ilgili Jonathan Bailey açıklama yaptı

Geçen yıl dünya çapında 82 milyon hane tarafından izlenen Bridgerton dizisinin 2. sezonu heyecanla beklenirken dizinin oyuncularından Jonathan Bailey açıklamalarıyla dikkat çekti. 25 Mart’ta yayınlanacak olan ikinci sezon öncesi oyuncu sevişme sahneleri hakkında konuştu.

Bridgerton'da Anthony Bridgerton'ı canlandıran Jonathan Bailey ‘İki kişi seks sahnesi çekerken, kural onları ayıran üç bariyere sahip olmalarıdır. Yarı şişmiş haldeki bir topun fiziksel olarak temas etmek zorunda kalmadan hareketi sağlayabileceği belirli eylemler vardır" dedi.

"Piyasada yeni püf noktaları var. Küçük yastıklar ve yarı şişirilmiş bir top ile yapabilecekleriniz inanılmaz" diyen oyuncu "Me Too hareketinden sonra, seks sahnelerinin çekimleri değişti.

Kadın oyuncuların ‘uygunsuz davranış’ suçlamalarıyla setler artık çok daha farklı. Bir yıl içinde bile tüm endüstrinin ne kadar değiştiğini görmek oldukça şaşırtıcı” şeklinde konuştu.

