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Bridgerton yıldızı Jonathan Bailey eşcinsel olduğunu açıkladı

14.03.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in iddialı dizisi Bridgerton ile yıldızı parlayan Jonathan Bailey, dizideki rolü nedeniyle cinsel yönelimlerini gizlemek zorunda bırakıldığını itiraf etti. Ünlü isim röportajında eşcinsel olduğunu da açıkladı.

Bridgerton yıldızı Jonathan Bailey eşcinsel olduğunu açıkladı

Bridgerton dizisinde Lord Anthony Bridgerton'ı canlandıran Jonathan Bailey açıklamalarıyla gündemde... Lord Anthony Bridgerton'ı canlandıran Jonathan Bailey, bir röportajında eşcinsel olduğunu açıkladı.

Jonathan Bailey, dizideki rolü nedeniyle cinsel yönelimlerini gizlemek zorunda bırakıldığını itiraf etti.

Ekran Alıntısı

Bailey, bir aktör arkadaşının ona deneme çekimleri için verdiği bir tavsiyeyi aktardı: 'İnsanların bilmek istemediği iki şey var: Alkolik ya da eşcinsel olup olmaman.'

TAKDİR TOPLAYAN SÖZLER

Oyuncu, yüksek kademedeki insanların böyle düşünmesiyle, bu argümanın yarattığı olumsuz etkiden muzdarip olduğunu söyledi.

"Kendiniz olmanın ve kim olduğunuzu saklamamanın yerini hiçbir duygu tutamaz. Bu çok gurur verici bir şey" diyen oyuncu "Bir rol kapmaktansa, sokakta erkek arkadaşımın elini tutarak özgürce yürüyebilmeyi veya endişelenmeden Tinder'a fotoğrafımı yüklemeyi tercih ederim" diyerek takdir topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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