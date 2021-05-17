Bridgerton'dan sonra The Pursuit of Love! Nabızları hızlandıran yeni dizi

Bridgerton'un sezon finali yapmasının ardından dünyayı kendine hayran bırakan dizinin yakışıklı Dük'ü Regé-Jean Page, 2. sezonda yer almayacağını açıklayarak dizinin hayranlarını üzmüştü.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken BBC, yeni bir Dük ile dönem filmi sevenlerinin imdadına koştu.

BBC'nin dün akşam ilk bölümü yayınlanan dizisi The Pursuit Of Love'da yakışıklı Fransız aktör Assaad Bouab'ın canlandırdığı Dük karakteri, Lily James'in canlandırdığı Linda karakteriyle yaşadığı aşk sahneleri, Bridgerton'u unutturacak gibi.

40 yaşındaki Bouab, Netflix'in Mesih dizisinde canlandırdığı CIA ajanı rolüyle tanıdık gelebilir.

Yakışıklı oyuncu, ülkenin en iyi görünen adamlarından biri olarak anıldığı Fransa'da geniş bir hayran kitlesinde sahip.



Assaad Bouab, yarı Faslı, Rabat'ta büyüdü ve evlidir.



