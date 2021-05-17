MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bridgerton'dan sonra The Pursuit of Love! Nabızları hızlandıran yeni dizi

Bridgerton'dan sonra The Pursuit of Love! Nabızları hızlandıran yeni dizi

17.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik sahneleriyle gündeme gelen ve Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi olmayı başaran Bridgerton'a BBC'den rakip geldi. The Pursuit of Love, dün yayınlanan ilk bölümünde seks sahneleriyle dikkat çekti.

Bridgerton'dan sonra The Pursuit of Love! Nabızları hızlandıran yeni dizi

Bridgerton'un sezon finali yapmasının ardından dünyayı kendine hayran bırakan dizinin yakışıklı Dük'ü Regé-Jean Page, 2. sezonda yer almayacağını açıklayarak dizinin hayranlarını üzmüştü.

4

Bridgerton, Netflix'in en çok izlenen dizisi olduBridgerton, Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu

Tüm bu gelişmeler yaşanırken BBC, yeni bir Dük ile dönem filmi sevenlerinin imdadına koştu.

640xauto

BBC'nin dün akşam ilk bölümü yayınlanan dizisi The Pursuit Of Love'da yakışıklı Fransız aktör Assaad Bouab'ın canlandırdığı Dük karakteri, Lily James'in canlandırdığı Linda karakteriyle yaşadığı aşk sahneleri, Bridgerton'u unutturacak gibi.

1

40 yaşındaki Bouab, Netflix'in Mesih dizisinde canlandırdığı CIA ajanı rolüyle tanıdık gelebilir.

34950e03-a729-4edf-aacd-e3744ceebd0e-21094655-low_res-the-pursuit-of-love

Yakışıklı oyuncu, ülkenin en iyi görünen adamlarından biri olarak anıldığı Fransa'da geniş bir hayran kitlesinde sahip.
2

Assaad Bouab, yarı Faslı, Rabat'ta büyüdü ve evlidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
Teşkilat'ta MİT merkezi 'Kale'ye hain saldırı planı!Teşkilat'ta MİT merkezi 'Kale'ye hain saldırı planı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı!

'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı!

Survivor'da en büyük ödül! Kazanan canlı yayında belli oldu

Survivor'da en büyük ödül! Kazanan canlı yayında belli oldu

Dünyaca ünlü isimden İsrail'e tepki! Sonrasında yaptığıyla ise şaşırttı

Dünyaca ünlü isimden İsrail'e tepki! Sonrasında yaptığıyla ise şaşırttı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dizi bittikten sonra bombayı patlattı

Dizi bittikten sonra bombayı patlattı

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.