Bridgerton, Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu

Netflix'in şu sıralar en popüler dizilerinden bir tanesi olan Bridgerton müstehcen sahneleriyle çok konuşuldu. Hatta öyle ki dizinin bazı sahneleri porno sitelerine düştü.

Dizinin başrollerini paylaşarak, seks sahnelerinde yer alan Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Sabrina Bartlett ve Jonathan Bailey ise bu durum karşısında çok korktuklarını dile getirdiler.

Gündemden düşmeyen diziyle ilgili Netflix tarafından kısa süre önce paylaşılan rakamlara göre ise dizi ilk bir ayının sonunda 83 milyon haneye ulaştı.

Bridgerton, Netflix'in en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Bridgerton'dan önce ise bu başarı Witcher'a aitti.

İlk 28 gününde 76 milyon yayın alan önceki en iyi spot sahibi The Witcher'ı kolayca geride bıraktı.

BRİDGERTON 2. SEZON ONAYI ALDI

Bridgerton’ın izleyicilerden gördüğü bu ilgi haliyle 2. sezonun da kapısını araladı. Netflix de dizinin sevenlerini daha fazla bekletmeden ve dizinin 2. sezon onayı aldığını duyurdu. Bridgerton ekibinin bu ilkbaharda 2. sezon çekimleri için Birleşik Krallık’ta yeniden bir araya geleceği açıklandı.



