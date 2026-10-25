Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şoku! Taraftarı üzen haber

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ederken, Brighton forması giyen millî futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Ligin 8. haftasında Brighton'ın deplasmanda Liverpool ile kozlarını paylaştığı müsabaka, millî oyuncumuz adına talihsiz bir başlangıca sahne oldu.

4. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Anfield'da oynanan karşılaşmanın henüz başında yaşanan bir ikili mücadele veya pozisyon sonrasında yerde kalan 26 yaşındaki çok yönlü futbolcu, ayağını tutarak sağlık ekiplerini yardımına çağırdı. Karşılaşmanın 4. dakikasında kenara gelmek zorunda kalan Ferdi Kadıoğlu, teknik heyetin kararıyla oyundan alındı ve yerine başka bir isim dahil edildi.

SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLİYOR

Brighton'ın kritik Liverpool deplasmanında erken dakikalarda yaşanan bu zorunlu oyuncu değişikliği taktik planları altüst ederken, millî futbolcunun sağlık durumunun ciddiyeti yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığının durumu, hem kulüp takımı hem de A Millî Takım'ın önümüzdeki maç takvimi açısından endişeyle bekleniyor.