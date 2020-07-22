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BŞEÜ öğrencilerinin projesi TEKNOFEST finalinde

BİLECİK HABERLERİ  | 22.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı ‘verimli tarım’ projesi, TEKNOFEST 2020 Teknoloji Yarışması’nda finale kaldı.Tarım arazilerindeki hastalıkların drone yardımıyla tespit edilmesi üzerine geliştirilen proje, 175 farklı üniversitenin 500 takımı arasından, final etabına 10’uncu sıradan girmeyi başardı.

BŞEÜ öğrencilerinin projesi TEKNOFEST finalinde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı ‘verimli tarım’ projesi, TEKNOFEST 2020 Teknoloji Yarışması’nda finale kaldı.
Tarım arazilerindeki hastalıkların drone yardımıyla tespit edilmesi üzerine geliştirilen proje, 175 farklı üniversitenin 500 takımı arasından, final etabına 10’uncu sıradan girmeyi başardı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Berkan Akın ve ekip arkadaşlarının, Dr. Öğr. Üyesi Tarık Semiz danışmanlığında hazırladığı proje, 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleşecek final etabında yarışacak.

"Verimli Tarım Verimli Türkiye" sloganı ile yola çıkıldı
Üniversitenin vereceği Ar-Ge desteğiyle prototipi hazırlanacak sistemle drone ile kaydedilen yaprak görüntüleri bulut sunucusuna aktarılacak. Sunucuda yapay zekâ yardımıyla görüntü işleme yapılarak bitkilerde meydana gelen hastalıklar tespit edilecek ve soruna uygun çözüm yolu çiftçiye mobil uygulama üzerinden rapor olarak iletilecek. “Verimli Tarım Verimli Türkiye” sloganı ile yola çıkılan ‘VETA’ Projesi, toprak verimini artırarak hem çiftçilere hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor. Proje, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını oluşturan Teknoloji Yarışmaları bölümünün Tarım Teknolojileri Yarışması’nda görücüye çıkacak.

BŞEÜ öğrencilerinin projesi TEKNOFEST finalinde

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