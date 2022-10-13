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  4. BSH Türkiye çevrim içi alışverişte ve Home Connect uygulamasında engelleri kaldırdı

BSH Türkiye çevrim içi alışverişte ve Home Connect uygulamasında engelleri kaldırdı

13.10.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın: - "BlindLook’un ses odaklı teknolojisi ile Bosch Home Türkiye resmi web sitesi, Siemens Home Türkiye resmi web sitesi ve Home Connect uygulamasını görme engelli müşterilerimiz için engelsiz kılmayı başardık"

İSTANBUL (AA) - BSH Türkiye, görme engelsiz markalar (EyeBrand) arasındaki yerini aldı.

BSH Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, görme engelliler için özgürlük teknolojileri geliştiren BlindLook ile iş birliği yaptı.

Görme engelli müşterilerinin ürün ve hizmetlerdeki kullanım deneyimini iyileştirmek amacıyla BlindLook'un ses odaklı teknolojisini (Audio Simulation) web sitelerine ve uygulamalarına entegre eden marka, artık görme engelliler için ürün ve hizmetleri daha erişilebilir hale getirirken yardıma ihtiyaç duymadan kullanmalarına olanak sağlıyor.

BSH Türkiye ve BlindLook iş birliği ile Bosch ve Siemens markalarının web sitelerinde ve Home Connect uygulamasında engelleri ortadan kaldırıyor.

www.bosch-home.com.tr ve www.siemens.com.tr sitelerinde ürün incelemeden satın almaya kadar her aşamada engelsiz bir online alışveriş deneyimi sunan teknoloji, Home Connect uygulamasının da kolay kullanılmasına olanak sağlıyor.

Home Connect teknolojisine sahip tüm ev aletlerinin tek bir uygulama ile yönetilmesini sağlayan BSH Türkiye, Home Connect uygulamasına entegre ettiği sesli simülasyon teknolojisi ile görme engelli kullanıcılarının evde de yanında oluyor.

Yenilikçi teknolojileriyle milyonlarca müşterisinin evdeki yaşam kalitesini artıran BSH Türkiye, eşit ve engelsiz bir dünya için attığı adımlara devam edecek.

- "Ev yaşamını herkes için kolaylaştırmak için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, engelsiz markalar ağının her geçen gün daha da büyüyerek yayılmasını arzu ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"BlindLook ‘Herkes için erişebilir bir dünya’ hedefiyle çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor. BSH olarak bizler de ev yaşamını herkes için kolaylaştırabilmek adına çalışıyoruz. Görme engelliler için erişilebilir imkanlar sunma ve onların tercih süreçlerini ‘özgürleştirmek’ için güçlerimizi birleştirdik. BlindLook’un ses odaklı teknolojisi ile Bosch Home Türkiye resmi web sitesi, Siemens Home Türkiye resmi web sitesi ve Home Connect uygulamasını görme engelli müşterilerimiz için engelsiz kılmayı başardık."

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