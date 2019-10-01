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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan toplantı kararı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 01.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi oyuncularıyla toplantı yapan Sergen Yalçın, Antalyaspor maçındaki kötü görüntü sebebiyle takıma serzenişte bulundu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon yüklemesi olarak gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Sergen Yalçın, Antalyaspor maçındaki kötü görüntünün kendilerine yakışmadığını, Denizlispor mücadelesinde taraftara iyi bir takım izletmeleri gerektiğini söyledi.

Bu arada sakatlığın atlatan Bifouma da takımla birlikte çalıştı. Bifouma’nın görev verilmesi halinde cuma günü oynanacak Denizlispor müsabakasında sahadaki yerini alabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş ve tedavisi devam eden Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor. (İHA)

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