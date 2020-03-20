YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. BTM’den online bilim

BTM’den online bilim

BURSA HABERLERİ  | 20.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, sosyal medya hesapları aracılığıyla ‘bilimi’ evinize getiriyor.Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Bilim Avcıları ekibi süreci evinde geçiren bilime meraklı öğrenciler ve çocuklar için eğlendirici ve öğretici videolar hazırladı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, sosyal medya hesapları aracılığıyla ‘bilimi’ evinize getiriyor.
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Bilim Avcıları ekibi süreci evinde geçiren bilime meraklı öğrenciler ve çocuklar için eğlendirici ve öğretici videolar hazırladı. Çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, bilimle olan bağlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan atölye çalışmaları, bilim şovları, düzenek tanıtımları ve deneylerden oluşan etkinlik videoları birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor.
Evinizde ‘bilimin’ eğlenceli haliyle tanışın
Düzenek tanıtımları, bilim şovları ve deney anlatımlarıyla farklı bilim dallarındaki bilimsel süreçleri keşfedecek olan çocuklar, evden çıkmadan bilimin eğlenceli haliyle tanışacak. BTM çalışanları bilimsel atölye ve deneylerini, Bilim Avcıları ekibi de bilim şovlarını gün aşırı ve belirli zaman aralıklarıyla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından çevrimiçi olarak paylaşacak. Bilimden uzak kalmamak, evlerinde bilimin eğlenceli haliyle nitelikli zaman geçirmek isteyen bilim meraklıları, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni facebook.com/BursaBTM/ ve instagram.com/bursabtm sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Diyarbakır’da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

Diyarbakır’da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

Bursa Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
13:16
İkindi
16:41
Akşam
19:22
Yatsı
20:41

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Aydın Eczanesi
Osmangazi
Baldil Eczanesi
Osmangazi
Evren Eczanesi
Yildirim
Hacivat Şifa Eczanesi
Yildirim
Lale Eczanesi
Nilufer
Özlem Eczanesi
Osmangazi
Özmen Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Eskikaraağaç turizm pastasından hak ettiği payı alacak

Eskikaraağaç turizm pastasından hak ettiği payı alacak

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.