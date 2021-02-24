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BTSO Başkanı Burkay: "En büyük gücümüz, ekonomideki virüsün de panzehri olan nitelikli üretimdir"

24.02.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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BTSO Başkanı Burkay: "En büyük gücümüz, ekonomideki virüsün de panzehri olan nitelikli üretimdir"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "En büyük gücümüz, ekonomideki virüsün de panzehri olan nitelikli üretimdir." ifadesini kullandı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen şubat ayı olağan meclis toplantısında konuşan Burkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yaklaşık 1 yılın geride kaldığını hatırlattı.

Burkay, salgının yatırım, üretim, ticaret ve istihdamda uzun vadeli değişimlere yönelik güçlü ve zorlayıcı etkilere yol açtığını belirterek, oda olarak firmaları krizin olumsuz etkilerinden korumak adına çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye'de kasım ayından itibaren uygulanan ekonomi politikalarının riskleri azalttığını ve sermaye girişlerini yeniden hızlandırdığını vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Yaşanan gelişmelerle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notlarını pozitif olarak güncellemeye başladı. Bununla birlikte ihracatçılar üzerinde oluşan kur baskısı ve finansal stresin de en iyi şekilde yönetilmesi gerekiyor. Özellikle yüzde 20 sınırına yaklaşan faiz oranları ve çift haneli enflasyon, yatırımcımızı, üreticimizi ve ihracatçımızı olumsuz etkilemektedir. Fiyat istikrarının sağlanması adına döviz kurlarına yüksek artışlarda olduğu gibi yüksek düzeydeki düşüşlerde de ihracatçılarımızı koruyacak şekilde müdahale edilerek destek mekanizmalarının harekete geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Öngörülebilir ve istikrarlı bir kur politikasıyla birlikte üreticilerimize bu dönemde ham madde alımı için uygun kredi imkanının sağlanması ve ham maddede ek gümrük vergilerinin askıya alınması dış ticaretimizi destekleyecek unsurlardır. Üretici ve ihracatçılarımız için enerji indirimi ve navlun desteği de reel sektör olarak en önemli beklentilerimiz arasındadır."

Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hukuk, demokrasi ve ekonomide gerçekleştirilecek reform çalışmalarının, kendilerinin en önemli motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

İbrahim Burkay, "Toplumun her kesiminden görüş alınarak geniş kapsamlı istişarelerle hazırlanan reform paketi, ülkemizin kısa vadeli geçici çözümlerle değil orta ve uzun vadeli adımlarla hedeflerine yürümesi açısından da kritik önem taşımaktadır. En büyük gücümüz, ekonomideki virüsün de panzehri olan nitelikli üretimdir. Yapısal reformları hayata geçirerek 2021'i kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir başlangıç olarak değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

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