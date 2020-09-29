BTSO, Bursa'nın en büyük 250 firmasını açıkladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) kent ekonomisine ışık tutan en önemli saha çalışması olan "Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması 2019" sonuçları açıklandı.

Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden Bursa'da net satışlarına göre listenin zirvesinde bir önceki yıl olduğu gibi 2019'da da 24,6 milyar liralık değerle OYAK Renault yer aldı. OYAK Renault'u 19,7 milyar lirayla TOFAŞ izledi. Bosch firması ise 6,9 milyar lira ciroyla üçüncü oldu.

Bu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Pro-Yem, Özdilek AVM ve Beyçelik Gestamp takip etti.

Sıralamada yer alan firmalardan 67'si otomotiv yan sanayisi, 50'si tekstil, 26'sı gıda, tarım ve hayvancılık, 22'si perakende ticareti, 16'sı makine ve teçhizat, 14'ü metal, 8'i hazır giyim, diğerleri de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "İlk 250 Büyük Firma Araştırması"nın Türkiye'nin bu alanda en önemli çalışmalardan olduğunu bildirdi.