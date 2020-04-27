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BTSO, "Nefes Kredisi" ile üyelerine 500 milyon lira destek sağlayacak

BURSA HABERLERİ  | 27.04.2020 23:36 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Yeni Nefes Kredisi ile üyelerimize ilk etapta 500 milyon liraya kadar kredi kullandırmayı amaçlıyoruz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğündeki yeni "Nefes Kredisi" ile üyelerine ilk etapta 500 milyon liraya kadar kaynak sağlayacak.

Odadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ Finansman Projesi Nefes Kredisi'ne bugüne kadar en fazla destek sağlayan kurumlardan olan BTSO, yeni Nefes Kredisi için de kaynaklarını üyelerinin kullanımına sundu.

BTSO üyesi KOBİ'ler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. 2020 yılının tamamen ödemesiz olacağı kredi desteğinde işletmeler, ödemelerini 2021 yılında aylık eşit 12 taksitle yapacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi'ne ilk olarak Denizbank, daha sonra kamu bankaları da aracılık edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, projenin devlet, iş dünyası ve finans sektörü iş birliğinin örnek çalışmalarından biri olduğunu bildirdi.

Salgın nedeniyle zor günler geçiren işletmelerin Nefes Kredisi ile bir nebze olsun rahat nefes alacaklarını belirten Burkay, şunları kaydetti:

"TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi'ne büyük bir ihtiyaç vardı. Nefes Kredisi'nin hayata geçmesi için büyük gayret gösteren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na Bursa iş dünyamız adına teşekkür ediyorum. BTSO olarak biz de bu krediye en büyük desteği sağlayan odalardan biri olduk. Yeni Nefes Kredisi ile üyelerimize ilk etapta 500 milyon liraya kadar kredi kullandırmayı amaçlıyoruz.

45 bin üyemizden aldığımız gücü yine üyelerimiz için kullanmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Burkay, Nefes Kredisi'nde kredi tutarı ve faiz oranlarının yanı sıra 2020 yılında ödeme yapılmayacak olmasının işletmeler açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

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Bursa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Destek KOBİ Nefes Kredisi

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