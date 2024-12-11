Bu akşam Bahar, Sahipsizler, Kuruluş Osman yeni bölüm var mı? 11 Aralık Çarşamba bugün TV'de neler var? ATV, NOW TV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, TV8 yayın akışı...

Çarşamba akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine izleyicisin karşısına çıkacak. Peki, bu akşam Bahar, Sahipsizler, Kuruluş Osman yeni bölüm var mı? İşte tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi ekranda olacak.

Star Tv'de ise saat 20:00'da RTÜK tarafından durdurma cezası alan Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de ise 20:00'da Sandık Kokusu dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

NOW Tv ekranlarında ise Gonca Vuslateri'nin başrolünde yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI



08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kuruluş Osman

00: 20 Holding

02: 40 Aldatmak

05: 30 Hercai

SHOW TV YAYIN AKIŞI



08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI



07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Erkenci Kuş

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI



06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

NOW TV YAYIN AKIŞI



07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

23.30 Hudutsuz Sevda

02.15 Her Yerde Sen

04.30 Kefaret

05.45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce