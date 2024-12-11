Bu akşam Bahar, Sahipsizler, Kuruluş Osman yeni bölüm var mı? 11 Aralık Çarşamba bugün TV'de neler var? ATV, NOW TV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, TV8 yayın akışı...

Çarşamba akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine izleyicisin karşısına çıkacak. Peki, bu akşam Bahar, Sahipsizler, Kuruluş Osman yeni bölüm var mı? İşte tüm merak edilenler...
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi ekranda olacak.
Star Tv'de ise saat 20:00'da RTÜK tarafından durdurma cezası alan Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de ise 20:00'da Sandık Kokusu dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
NOW Tv ekranlarında ise Gonca Vuslateri'nin başrolünde yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kuruluş Osman
00: 20 Holding
02: 40 Aldatmak
05: 30 Hercai
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
02:45 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
23.30 Hudutsuz Sevda
02.15 Her Yerde Sen
04.30 Kefaret
05.45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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