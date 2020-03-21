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Bu baharat tepsisi virüse meydan okuyor

AYDIN HABERLERİ  | 21.03.2020 10:59 | Son Güncelleme

Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, asırlardır kullanılan özel yöntemlerle tedbir almaya başladı.

Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, asırlardır kullanılan özel yöntemlerle tedbir almaya başladı. Merkezi Aydın’da bulunan ve ülke genelinde 86 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş’in Baharat Bölümü’nden sorumlu gıda mühendisleri, vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için özel bir çalışma yaptı. Fabrikada hazırlanan tonlarca baharat çeşidi ülke genelindeki mağazalara ulaştırıldı. Vatandaşların son günlerde bağışıklık sistemini güçlendirmek için baharat bölümüne olan ilgisinin arttığı belirtildi.
Dünyayı etkisi altına Korona virüsün ülkemizde de görülmesi ile firma olarak vücut direncini arttıran ve bağışıklık sistemini takviye eden baharatlar üzerinde çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Yağmur Uzun, özel karışım yapmak isteyenlere de sağlıkçıların ve gıda mühendislerinin tavsiyeleri doğrultusunda yardımcı olduklarını söyledi.
“Önce kendimiz kullanıyoruz”
Baharatlarla yapılan macun benzeri karışımların tarihten bu yana kullanıldığını ve insanların direncini güçlendirip ve bağışıklık sisteminin gelişmesine takviye sağlaması bilimsel olarak da kanıtlandığını belirten Uzun, “Gıda mühendislerimiz tarafından bal, zencefil, zerdeçal, toz tarçın, öğütülmüş karanfil, öğütülmüş karabiber, talebe göre çörekotu yağı veya zeytinyağından belirlenen miktarlarda bir karışım hazırladık. Karışım vücut direncini ve güçlendiriyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine takviye sağlıyor. Bu karışımı yapmak isteyenler için ülke genelindeki tüm mağazalarımızdaki raflarımıza ürünlerden gönderdik. Şu anda mağazalarımızdaki baharat reyonları yoğun ilgi görüyor” dedi.
Tamamen doğal olan baharatlarla yapılan karışımların insan vücudunu virüslere karşı koruduğunun bilindiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Baharat Bölümü Sorumlu Gıda Mühendisi Eda Bedir, "Zeytinyağı veya çörekotu yağı, bal, zencefil, zerdeçal, toz tarçın, öğütülmüş karanfil, öğütülmüş karabiberi belli ölçülerde karıştırıp bir macun hazırladık. Tadı da oldukça güzel oldu. Baharat almak için gelen müşterilerimiz önce karışımı tadıyor. Dilerse tarifi ile birlikte kendi hazırlayacağı karışım için istediği baharatları reyondan alabiliyor. Korona virüsünün ardından vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler baharatlar oldu” diye konuştu.
Benzer karışımların gribal enfeksiyonlarda soğuk algınlığı, grip ve nezle olanlar ile ilaç kullanamayan hamileler için sürekli tavsiye edildiğini de belirten Tuğba Kuruyemiş Baharat Bölümü’nden sorumlu Gıda Mühendisi Eda Bedir, “Doğal ürünlerden hazırlanmış bu karışımların herhangi bir yan etkisi olmadığı gibi bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği biliniyor. Bağışıklık sistemi kuvvetlendiği zaman insan vücudu, dışarıdan gelen her türlü virüse daha kolay karşı koyabiliyor. Vatandaşlarımız içinde bulunduğumuz bu süreçte bu ürünleri alırken tanıyıp bildikleri ve güvendikleri kişi ve kurumları tercih etmelidir” dedi.

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