YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bu burger beslenme çantasında mutlaka olmalı

Bu burger beslenme çantasında mutlaka olmalı

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.02.2020 13:19 | Son Güncelleme

Dr.

Bu burger beslenme çantasında mutlaka olmalı

Dr. Fevzi Özgönül, kerevizden yapılan burgerlerin çocuklar için çok sağlıklı olduğunu söyledi.
Dr. Fevzi Özgönül, "Çocuklarımızın beslenme çantalarına hamburger gibi köfte ekmek koyarak da onları bu kötü alışkanlıklarından kurtarabiliriz. Sadece ekmeğini ve köftesini değiştirerek sağlıklı bir öğün yapabiliriz. Mesela köftesini kerevizden yaparsanız çocuğunuza ve kendinize çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Böylelikle hamburger yerine kereviz burger yiyerek çok daha sağlıklı bir vücuda kavuşur" dedi.
Hamburgerin büyük küçük herkesin severek tükettiği hazır gıdalardan biri olduğunu ifade eden Dr. Özgönül, “Çok tüketilen bir besin olmasına rağmen hiç sağlıklı bir besin değildir. Hamburgerin aşırı tüketimi birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle yetişkin kişiler çocuklarını bu tür gıdalardan uzak tutmalıdır" diye konuştu.
Aslında hamburgerin Türk usulü köfte ekmeğe benzediğini kaydeden Dr. Özgönül, "İçerisindeki salatası, marulu, turşusu, köftesi benzerdir. Farkı ekmeğindedir. Hamburgerin ekmeği o kadar yumuşaktır ki yediğimizde çok kolay sindirilip hemen kandaki şekerimizi yükseltir. Hele yanında bir de şekerli bir içecek içersek bu süreç çok daha hızlanır. Aslında hamburger başka bir bakış açısı ile baktığımızda çok da sağlıksız değildir. Eğer köftesi et köfte ise, içerisinde olan diğer malzemelere bakalım, bir marul yaprağı ve domates var. Bazen turşu ve soğan halkaları da bulunabilir. Biliyorsunuz ki okul döneminde olan çocuklarımız için okullarda ki kantinlerde obeziteye savaş açmak için devletimiz hamburger satışını yasakladı. Çok yerinde bir karardı. Çünkü hamburger ve benzeri ürünler fazlasıyla çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atmaktadır. Çocuklarımızın beslenme çantalarına hamburger gibi köfte ekmek koyarak da onları bu kötü alışkanlıklarından kurtarabiliriz. Sadece ekmeğini ve köftesini değiştirerek sağlıklı bir öğün yapabiliriz. Mesela köftesini kerevizden yaparsanız çocuğunuza ve kendinize çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz" ifadelerini kullandı.
Dr. Fevzi Özgönül, şişmanlatmayan Kereviz Burger için gerekli malzemeleri hazırlanışını şöyle aktardı:
“2 adet kereviz, 1 adet yumurta, 1 kahve fincanı un, 1 kahve fincanı galeta unu, 1 çay kaşığı tuz, limon, sıvı yağ, 1 LT su. Sosu için: 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı hardal, 1 çay fincanı süzme yoğurt, marul, dereotu. Hazırlanışı: Kerevizleri halka halka doğrayın. Kaynayan suyun içine biraz tuz ve birkaç damla limon sıkıp kerevizleri haşlayın. Haşlanan kerevizleri önce una, sonra yumurtaya daha sonrada galeta ununa bulayıp az yağda önlü arkalı kızartın. Bir kasede yoğurdu, sarımsağı ve hardalı karıştırın. Kızarttığınız kereviz burgerleri sos eşliğinde marul ve dereotu ile servis yapın."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

En Çok Okunan Yerel Haberler

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:39
Öğle
13:22
İkindi
16:24
Akşam
18:56
Yatsı
20:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.