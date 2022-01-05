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  4. Bu da kaçar mı? Beşiktaş-Antalyaspor maçında Larin saç baş yoldurttu!

Bu da kaçar mı? Beşiktaş-Antalyaspor maçında Larin saç baş yoldurttu!

05.01.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezonun Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Maça Larin'in boş kaleye kaçırdığı pozisyon damga vurdu. Taraftarlar sosyal medyada adeta çıldırdı. İşte detaylar...

Bu da kaçar mı? Beşiktaş-Antalyaspor maçında Larin saç baş yoldurttu!
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında Larin'in kaçırdığı pozisyon gündem oldu. Bomboş kaleye topu auta atan Kanadalı futbolcu sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

İŞTE O POZİSYON

ASDSAD

SOSYAL MEDYA YIKILDI... İŞTE BAZI TWEETLER!

AERRE

TYITYI

TYUTYU

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor Cyle Larin
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