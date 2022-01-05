Bu da kaçar mı? Beşiktaş-Antalyaspor maçında Larin saç baş yoldurttu!

Geçen sezonun Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Maça Larin'in boş kaleye kaçırdığı pozisyon damga vurdu. Taraftarlar sosyal medyada adeta çıldırdı. İşte detaylar...
Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında Larin'in kaçırdığı pozisyon gündem oldu. Bomboş kaleye topu auta atan Kanadalı futbolcu sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum