YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Bu hastalık karaciğerin tüm fonksiyonlarını bozuyor

Bu hastalık karaciğerin tüm fonksiyonlarını bozuyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.09.2020 09:51 | Son Güncelleme

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr.

Bu hastalık karaciğerin tüm fonksiyonlarını bozuyor

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, son zamanlarda hastalarda sıkça karşılaştıkları karaciğer yağlanmaları hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Gencinden yaşlısına hemen hemen herkesin bu hastalığa yakalanabileceğini belirten Uzm. Dr. Dündar Güngör, karaciğerin neredeyse tüm fonksiyonlarını bozduğunu ve karaciğerinde yağlanma bulunan insanların bulunmayan insanlara göre ölüm riskinin yaklaşık 1,5-2 kat daha fazla olduğuna değindi.

Karaciğer yağlanması hakkında önemli açıklamalarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, “Karaciğer yağlanması dediğimiz durum, karaciğerin kütlesinin (ağırlığının) %5’inden fazlasının yağlı olmasıdır. Alkole bağlı karaciğer yağlanması ve alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olarak ikiye ayrılır. Karaciğerdeki yağ artışı karaciğer fonksiyonlarını bozar, karaciğer fonksiyonu bozulanlarda kan şekeri kontrolü bozulur ve birçok hormonun vücuttan atılımında sorunlar oluşur, özellikle erkeklerde östrojen denilen kadınlık hormonu atılamaz ve yükselir” dedi.

Erkeklerde ciddi yan hastalıkları da beraberinde getirir
Karaciğer yağlanmasının özellikle erkeklerde daha sık görüldüğüne de değinen Uzm. Dr. Dündar Güngör, “Karaciğer yağlanmasında erkeklerde özellikle deri hastalıklarında artış meydana gelir, göğüslerde büyüme ve cinsel fonksiyon bozuklukları oluşabilir, aşırı yorgunluk hissi ortaya çıkar, kronik yorgunluk hali hayat kalitesini bozar, karaciğer yağlanmasında insülin direnci ortaya çıkar, kilo verme zorlaşır, kolesterol metabolizmasının bozulmasına yol açar ve kötü kolesterolün yükselmesine sebep olur ve dolaylı olarak kalp hastalıkları riskini artırır, karaciğer yağlanmasında tüm kanser tiplerinin sıklığında artış olabilir” dedi.

Gereksiz ilaç kullanımı karaciğere zarar veriyor
Uzm. Dr. Dündar Güngör, gereksiz ilaç kullanımının karaciğere verdiği zararları sayarak, “Karaciğerdeki yağlanma insülin direnci ve kan şekeri yüksekliği; İnsülin ve kan şekeri yükselince vücutta yağ üretimini artıyor ve karaciğerde birikmeye başlıyor. Eğer kan şekeri ve insülin yüksek değilse kaliteli yağlardan ne kadar yense de karaciğer yağlanması yapmaz. Obezite (şişmanlık); dolaylı yönden insülin direncine sebep olarak karaciğer yağlanmasına sebep olur. Toksinlere maruz kalma; Tüm toksinler karaciğer üzerinden işlem görür. Gereksiz ilaç kullanımı de karaciğere zarar verir. Tarım ilaçları karaciğerde toksik etki yapar. Barsak sağlığı; geçirgen barsak sendromu olan dokuda karaciğer yağlanması olur, aşırı meyve tüketimi, meyvenin içindeki şeker fruktozdur ve bunun mutlaka karaciğerde işlem görmesi gerekir. Bu işlem sırasında karaciğer hücreleri zarar görür ve toksik etki gösterir” dedi

Devedikeni Tohumu, Zerdeçal ve Brokoli karaciğer yağlanmasını önlüyor
Devedikeni tohumu, içer,sinde bol miktarda bulunan silimarinin karaciğer hücrelerini tedavi ettiğini dile getiren Dr. Güngör, şu uyarılarda bulundu:
“D vitamini, zerdeçal, koenzim yüzde 10 kullanımı hem insülin direncini düzeltir hem de karaciğerin tamirine yardımcı olur. Düşük karbonhidratlı beslenme sebze ağırlıklı beslenme, düzenli egzersiz, brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, sarımsak gibi yiyecekler bol sülfür içerir ve sülfür karaciğere çok yararlıdır. Kolin karaciğer için yararlıdır ve en önemli kolin kaynağı yumurtadır. Haftada 3-4 tane yumurta yemek karaciğere yararlıdır”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ormana evrilen çilek şoke etti! Ormana evrilen çilek şoke etti!
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
İlave su şebekesi hatları yapılıyor
İlave su şebekesi hatları yapılıyor

Denizli Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
13:04
İkindi
16:33
Akşam
19:18
Yatsı
20:34

Denizli Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Canan Eczanesi
Merkezefendi
Turkuaz Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Yücel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.