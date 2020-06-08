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Bu ilçede yaşlıların yüzü gülüyor

EDİRNE HABERLERİ  | 08.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

Edirne’nin Meriç İlçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik “Temiz Evler Gülen Yüzler” projesi kapsamında, yaşlı vatandaşların evleri boyanıyor, detaylı temizlik çalışması yapılıyor ve ihtiyaçları gideriliyor.Meriç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulup kabul edilen “Temiz Evler Gülen Yüzler” projesi kapsamında, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör’ün talimatıyla ilçe merkezi, beldeler ve köylerde kendisiyle ilgilenecek yakını bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri vakıf personelince düzenli olarak temizlenerek, ihtiyaçları gideriliyor.Mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyoruzMeriç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından evleri boyanan ve detaylı temizlik çalışması yapılan yaşlı vatandaşların “Temiz Evler Gülen Yüzler” projesi kapsamında yüzlerinin güldüğünü söyleyen Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, sosyal devlet olma ilkesi gereği vatandaşların daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağladıklarını belirtti.Yemek ihtiyaçları da karşılanıyor“Bakıma muhtaç olan yaşlılarımız insan onuruna yakışır şekilde yaşama haklarına sahiptir” diyen Kaymakam Güngör, “Bireylerimizin yaşama bağlı kalması kapsamında temizlik işlerinin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ailelerin sorunları çözülecektir.

Edirne’nin Meriç İlçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik “Temiz Evler Gülen Yüzler” projesi kapsamında, yaşlı vatandaşların evleri boyanıyor, detaylı temizlik çalışması yapılıyor ve ihtiyaçları gideriliyor.
Meriç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulup kabul edilen “Temiz Evler Gülen Yüzler” projesi kapsamında, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör’ün talimatıyla ilçe merkezi, beldeler ve köylerde kendisiyle ilgilenecek yakını bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri vakıf personelince düzenli olarak temizlenerek, ihtiyaçları gideriliyor.

Mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyoruz
Meriç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından evleri boyanan ve detaylı temizlik çalışması yapılan yaşlı vatandaşların “Temiz Evler Gülen Yüzler” projesi kapsamında yüzlerinin güldüğünü söyleyen Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, sosyal devlet olma ilkesi gereği vatandaşların daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Yemek ihtiyaçları da karşılanıyor
“Bakıma muhtaç olan yaşlılarımız insan onuruna yakışır şekilde yaşama haklarına sahiptir” diyen Kaymakam Güngör, “Bireylerimizin yaşama bağlı kalması kapsamında temizlik işlerinin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ailelerin sorunları çözülecektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde yemek ihtiyaçları da karşılanıyor” açıklamasında bulundu.

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