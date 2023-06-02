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Bu köydeki evler elektrik santrali gibi çalışıyor

02.06.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bayat köyü sakinleri, ORKÖY Projesi ile üç yıl önce evlerin çatılarına kurulan panellerle hem evlerinin elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de fazla elektriği satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Küresel Çevre Fonu tarafından kabul görerek Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu ile hayata geçirilen ORKÖY PV Projesi çerçevesinde GES kurulumu tamamlanan Bayat köyünde vatandaşlar kendi elektriğini üretiyor. 5 mahallesi, 568 hanesi bulunan köyde kura çekimi ile 37 hanenin çatısına güneş enerjisi panelleri kuruldu. Proje ile köylülerin kendi elektriğini üreterek giderlerinin düşürülmesi, hem ülke ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlandı. Üretilen elektrik enerjisinin tüketilenden fazla kısmının ücreti ise aylık olarak yine kendilerine gelir olarak yansıdı.

"HEM ÜLKE EKONOMİSİNE HEM DE KENDİ EKONOMİMİZE KATKI SAĞLIYORUZ"

Üç yıl önce hayata geçirilen projeyi anlatan Bayat Köyü Muhtarı Ahmet Eğrilmez, "2021 yılında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından güneş enerjisinden elektrik üretilecek şeklinde projenin çalışmasına başlandı. Bu proje Bayat köyüne verildi. Daha sonra ORKÖY’den gelen yetkililerle birlikte çalışma yaptık. 2021 yılında köyümüze ORKÖY destekli yüzde 53’ü devlet tarafından karşılanan, gerisi 7 yıl içerisinde 7 takside bölünerek vatandaşlarca ödemek kaydıyla projeyi gerçekleştirdik. Proje yenilenebilir enerji yani yeşil alan enerjisi olarak biliniyor. Bundan üç yıldır faydalanıyoruz. Hem üretiyoruz hem kendi kullandığımız elektriği karşılıyoruz. Bunun yanında fazla ürettiğimizi satıyoruz. Sattığımızdan köy bütçesine, hanelerimize gelir girdisi oluyor. 37 hanede kuruldu. Bu kurulum içerisinde bizlere destek veren valimiz, Orman Bölge Müdürümüz, Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürümüz ve ORKÖY görevlilerine çok teşekkür ediyoruz. Zonguldak’ın 383 köyünün içerisinde kalkıp Bayat köyüne vermelerinden dolayı şanslı olarak hissediyoruz. Bu memnuniyetimizin karşılığında projenin geliştirilmesini talep ettik. Gerek valimiz, gerek Orman Bölge Müdürümüz halkımızın talepleri doğrultusunda destek vereceklerini söylediler. Hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomimize belirli bir katkı sağlıyoruz" dedi.

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