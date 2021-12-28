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Bu maç kolay kolay unutulmaz! Galatasaray-Denizlispor maçını penaltılarda Denizlispor kazandı...

28.12.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray evinde Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Denizlispor'un üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray 1 dakikada attığı 2 golle maçı 3-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 98. dakikasında Denizlispor golü bularak maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma dakikalarında da gol çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Denizlispor rakibini yenerek kupada bir üst tura yükseldi.

Bu maç kolay kolay unutulmaz! Galatasaray-Denizlispor maçını penaltılarda Denizlispor kazandı...

Ziraat Türkiye Kupası müthiş bir maça sahne oldu. Galatasaray'ın Denizlispor'u ağırladığı karşılaşma uzun yıllar unutulmayacak bir heyecanda yaşandı. Maça hızlı başlayan Galatasaray rakibini adeta abluka altına aldı. Denizlispor ayağına ilk gelen topta hızlı bir atakla karşı kaleye gidip golünü attı. Galatasaray bu gole karşılık verse de Denizli ekibi yine bir atakla golü buldu ve ilk yarıya 2-1 önde girdi. İkinci yarıya çok hızlı başlayan Galatasaray 1 dakikada attığı 2 golle skoru 3-2 yaptı. Maçın kontrolünü eline alan Sarı-Kırmızılılar ataklarına devam etti. Karşılaşmanın 98. dakikasında Denizlispor golü bularak maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma dakikalarında da gol olmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Denizlispor üstünlüğü aldı ve rakibini yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura adını yazdırdı.

İLK YARIYA DAMGA VURDU

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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynanan Galatasaray-Denizlispor maçının ilk 45 dakikasına Abdülkadir Sünger damga vurdu. 21 yaşındaki kaleci, ilk yarı akın akın gelen Galatasaray ataklarında kalesinde devleşti, yaptığı kurtarışlarla alkış topladı.

Galatasaray-Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damga vurdu! Müthiş kurtarışlar...Galatasaray-Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damga vurdu! Müthiş kurtarışlar...

KIRMIZI KART!

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray'da Alpaslan Öztürk son dakikalarda kırmızı kartla ihraç edildi. Mücadelede takımının ilk golünü atan milli savunmacı, maçın 90.5. dakikasında yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

FATİH TERİM'DEN 7 DEĞİŞİKLİK

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre Denizlispor karşısında 7 değişiklik yaptı. 6 maçlık cezasını tamamlayan Terim de Denizli müsabakasıyla takımının başında yer aldı. Terim; Nelsson, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu’nun yerine Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.

TERİM'İN CEZASI BİTTİ

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Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 6 maç men cezası almıştı. Terim, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Antalyaspor mücadelesiyle cezasını tamamladı. Deneyimli teknik adam cezasından sonra ilk karşılaşmasına Denizlispor karşısında çıktı.

Son dakika: Galatasaray-Denizlispor maçında tartışmalı pozisyon! Ofsayt var mı?Son dakika: Galatasaray-Denizlispor maçında tartışmalı pozisyon! Ofsayt var mı?

KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

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Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor'a elendi.

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Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Futbol Kulübü Denizlispor
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Cincon ağlama terim ağlama
İşte terimin eseri işte galatasaray işte terim aferim terim devam gs yi bu hale getirdin sen eserinle övün bu adamı kovmayan başkan başkan degildir benim için denizlispora helal olsun hele kalecisine helal olsun vallahi terim efendi lig bitti türkiye kupası bitti aferim terimin eseri işte

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