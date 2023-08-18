Bu sefer de dikiş tutmadı! Morutan Galatasaray'dan bir kez daha ayrılıyor

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmak üzere. Hem Galatasaray hem de Morutan ile her konuda anlaşmaya varan başkent ekibi bu transferi kısa süre içinde duyuracak.

OKAN BURUK: "GÖNDEREBİLİRSİNİZ"

Transfer sezonu bitmeden takımdaki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı planlayan Okan Buruk, yönetime Morutan'ın ismini verdi ve gönderilmesini istedi. Bu talebin ardından hemen harekete geçen sarı-kırmızılılar, Ankaragücü ile bedelsiz olarak el sıkıştı.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK

Ankaragücü'ne kiralık olarak giden Morutan'ın maaşının tamamını Galatasaray ödeyecek. Bu anlaşma karşılığında Morutan'ın 11'de oynama garantisi sarı-kırmızılı kulübe iletildi.

