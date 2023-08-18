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  4. Bu sefer de dikiş tutmadı! Morutan Galatasaray'dan bir kez daha ayrılıyor

Bu sefer de dikiş tutmadı! Morutan Galatasaray'dan bir kez daha ayrılıyor

18.08.2023 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Olimpiu Morutan'ın kiralık transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı. Okan Buruk'un gözüne giremeyen Morutan'ın takımdan gidişine izin verildi.

Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmak üzere. Hem Galatasaray hem de Morutan ile her konuda anlaşmaya varan başkent ekibi bu transferi kısa süre içinde duyuracak.

OKAN BURUK: "GÖNDEREBİLİRSİNİZ"

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Transfer sezonu bitmeden takımdaki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı planlayan Okan Buruk, yönetime Morutan'ın ismini verdi ve gönderilmesini istedi. Bu talebin ardından hemen harekete geçen sarı-kırmızılılar, Ankaragücü ile bedelsiz olarak el sıkıştı.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK

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Ankaragücü'ne kiralık olarak giden Morutan'ın maaşının tamamını Galatasaray ödeyecek. Bu anlaşma karşılığında Morutan'ın 11'de oynama garantisi sarı-kırmızılı kulübe iletildi.

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