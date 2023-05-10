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Bu terminale gözü yaşlı gelenler gülümseyerek ayrılıyor

10.05.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta şehirlerarası otobüs terminalinde bir görevlinin hobi olarak beslediği tavşanlar gelen yolcuların ilgi odağı oluyor.

Bu terminale gözü yaşlı gelenler gülümseyerek ayrılıyor

Terminalde yakınlarını gözleri yaşlı uğurlayan vatandaşlar, gülümseyerek ayrılıyor.
Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde yazıhane işletmecisi Hayati Özver, beslediği tavşanlarla dikkat çekiyor. Özver’in terminalin bahçesinde beslemeye başladığı iki çift tavşanın sayısı üremeleri ile arttı. Yaklaşık 100 sevimli tavşanı barındıran terminale seyahat etmek için gelen vatandaşlar, tavşanları görünce fotoğraf çekmek için telefonlarına sarılıyor. Ticari olarak satış yapmayan Özver, kendisinden tavşan isteyen vatandaşlardan bakabileceklerine inandıklarının ise isteğini geri çevirmeyerek ücretsiz olarak sahiplendiriyor.

“SANKİ HAYVANAT BAHÇESİ GİBİ BURADA SAATLERCE ZAMAN GEÇİRİYORLAR”

Hayati Özver, terminale gelen vatandaşların tavşanlarla saatlerce zaman geçirdiğini belirterek, “Hayvan sevgisi bize babadan, dededen kalma bir alışkanlık. Bir arkadaşın tavsiyesiyle 3-4 tane tavşan geçti elimize ve buraya koyduk. Kedi veya köpek saldırılarını önlemek için de burayı çalılarla kapattık. Tavşanlar burada yavrulayınca çoğaldı ve vatandaştan da iyi bir tepki aldık. Özellikle uzun yoldan gelip otobüsten inen öğrenciler, kadınlar gelip bizlere iyi tepkiler verince biz daha çok heveslendik bu işe. Burada çalışan memurlar, Şarkışla’nın kendi halkı çocuklarını falan getiriyor, sanki hayvanat bahçesi gibi burada saatlerce zaman geçiriyorlar. Vatandaşlardan olumlu tepkiler alınca bizlerin de hoşuna gitti, kendi çabalarımızla bu kadar yapabildik. Sabahları gelirken marketlerden yeşillik alıp geliyoruz. Zaten burası da yeşillik alan, burada da yayılıyorlar” dedi.

“TİCARETİNİ YAPMIYORUZ”

Özver, tavşanların ticaretini yapmadığını belirterek, “Bize malzeme veren Kahramanmaraşlı bir arkadaş evdeki depremzedeler için bizden yavru istedi, onlara yavru tavşan verdim. Biz bu hayvanların ticaretini yapmıyoruz, bakabileceğine inandığımız insanlara veriyoruz. Alıp tavşanları evine götürüp bakamayan vatandaşlar da geri getiriyor, buraya bırakıyoruz. Burayı biz kendi imkanlarımızla yaptık ama belediyenin destekleriyle daha bakımlı bir yer yapabiliriz. Burada yaklaşık 100 tane tavşan var. Sabah yeşillik getirdiğimiz zaman burası tamamen tavşan oluyor. Terminaldeki vedalaşmalar bu tavşanlar sayesinde kolaylaşıyor” diye konuştu.

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