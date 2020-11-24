Bu üniversitede öğrenciler 443 bin 282 saat ders izledi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2020-2021 yılının güz döneminin ilk 4 haftasında öğrenciler canlı veya arşivden toplamda 443 bin 282 saat ders izledi.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde geçtiğimiz Nisan ayından bu yana eğitim-öğretim uzaktan eğitimle sürdürülüyor. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de öğrencilerinin kaliteli bir eğitim almasını önceleyen, öğrenci odaklı çalışmalarını devam eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi güçlendirdiği altyapısıyla oldukça dikkat çekiyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz döneminin başlamasıyla birlikte ilk 4 haftalık periyotta öğrenciler canlı veya arşivden 443 bin 282 saat ders izlediler. Enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında toplam bin 238 akademisyen tarafından 8 bin 292 ders canlı gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından bu dersler 30 bin saatin üzerinde izlendi. 391 bin 495 sohbete 33 bin 864 akademisyen ve öğrenci katıldı. Öte yandan öğrencilerin ders videolarını tekrar izleyebilmeleri için Uzaktan Eğitim Sistemine (LMS) 21 bin 204 video yüklenirken, 15 bin 142 adet PDF, Word, Powerpoint ve müzik, resim, proje gibi diğer tipte dosya akademisyenler tarafından sistemi yüklendi. Resmî derslerin dışında akademisyenler ve öğrenciler derslere katkı sunmak ve çeşitli bilimsel çalışmalarda ekip içi iletişimi sağlamak amacıyla TEAMS üzerinden 3 bin 352 adet proje ekibi kurdular. Bu kapsamda 11 bin 644 sınıf oluşturuldu.

