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Buca Belediyesinde yeni görevlendirme

İZMİR HABERLERİ  | 20.08.2020 18:42 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve Encümen Üyesi Eşref Çakır, Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.15 Eylül 1978, Bitlis doğumlu olan iş adamı Eşref Çakır, mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteriyor.

Buca Belediyesinde yeni görevlendirme

Buca Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve Encümen Üyesi Eşref Çakır, Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
15 Eylül 1978, Bitlis doğumlu olan iş adamı Eşref Çakır, mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerinde görev yapan Çakır, 2014-2016 yılları arasında Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimlerde Buca Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Çakır, Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

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