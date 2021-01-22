Buca Belediyesinden işçisine rekor zam

Buca Belediyesi’nde 1.300 personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, rekor zam oranıyla sonlandı. En az ücret alan personel maaşının 5 bin TL olduğu sözleşmede, işçiler çok sayıda yeni sendikal hak kazandı. Anlaşmanın sağlanmasının ardından işçiler, belediye binası önünde Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ile birlikte sloganlar eşliğinde, halaylarla, türkülerle kutladı. Sözleşme sonucunda Buca Belediyesi’nde her hangi bir ücret adaletsizliği kalmadığını ifade eden Başkan Kılıç, “Ananızın ak sütü gibi helal olsun” dedi.

Kent için gece gündüz demeden alın teri döken işçilere emeğinin ve alın terinin karşılığını veren Buca Belediyesi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini rekor zamla noktaladı. DİSK Genel İş Sendikası 5’nolu Şube’de örgütlü ve Buca Belediyesi’nin şirketi BUCAMAR’da (Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Anonim Şirketi) görev yapan 1.300 personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık

Belediye ve sendika temsilcileri arasında anlaşmaya varılan iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, belediyede çalışan emekçilerin en düşük aldığı ücret 5 bin TL olarak belirlenirken, personeller yevmiye primleri, gıda yardımı gibi çok sayıda sendikal hak kazandı. Sözleşmede ayrıca Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın talimatıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde belediyedeki kadın personellere, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ise engelli personellere prim verilmesi kararlaştırıldı.