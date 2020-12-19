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Buca Belediyesinden online yapılandırma

İZMİR HABERLERİ  | 19.12.2020 09:55 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi, vatandaşların pandemi sürecinde borç yapılandırma işlemlerini evlerinde kalarak rahatlıkla yapabilmeleri için e-belediye üzerinden online yapılandırma sayfası açtı.

Buca Belediyesi, vatandaşların pandemi sürecinde borç yapılandırma işlemlerini evlerinde kalarak rahatlıkla yapabilmeleri için e-belediye üzerinden online yapılandırma sayfası açtı. Vatandaşlar, yılsonuna kadar emlak, çevre temizlik, eğlence, ilan reklam, para cezaları gibi borçlarını yapılandırarak peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekler.
Buca Belediyesi, borç yapılandırılmasına ilişkin 7256 Sayılı Kanun gereğince vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların evlerine kalarak işlemlerini yapabilmeleri için e-belediye sayfasında vergi yapılandırması ve ödeme sistemini devreye soktu. Bucalı vatandaşlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediye hizmet binasına gelmeden emlak, çevre temizlik, eğlence, ilan reklam, para cezaları gibi borçlarını indirimli olarak yapılandırarak peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekler.
Vatandaşlar, Buca Belediyesi’nin internet sitesi üzerindeki “e-belediye” sekmesinden veya doğrudan “ebelediye.buca.bel.tr” internet adresi üzerinden sisteme girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sistemde vergi yapılandırmasının yanı sıra borç sorgulama, online ödeme, bilgi edinme, üyelik ve sicil, belge doğrulama gibi çok sayıda işlem de gerçekleştirilebilecek.

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