Buca Belediyespor Süper Amatör Lig’de

Buca Belediyespor, “futbol kenti ilçe” olmanın hakkını vererek İzmir 1. Amatör Lig Play-Off final maçında Bornova Hitabspor’u penaltılarla mağlup ederek Süper Amatör Lig’e çıkmayı başardı. Karşılaşma öncesi İdlib şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken galibiyet buruk bir sevinçle karşılandı.

Spora verdiği önemle sağlıklı bir nesli hedefleyen Buca Belediyesi bünyesindeki Buca Belediyespor, başarılarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz hafta sonu Torbalı 7 Eylül Stadyumunda Bornova Hitabspor ile karşılaşan Buca Belediyespor, adını Süper Amatör Lig’e yazdırarak Bucalıları gururlandırdı. 90 dakika sonunda 2-2 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında da birer gol atılınca sonucu seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibini 8-6 mağlup eden Buca Belediyespor adını Süper Amatör Lig’e çıkmayı başardı. Takımın hedefi Bölgesel Amatör Lig’e çıkarak yeni başarılara imza atmak.

