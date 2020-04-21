Buca’da balkon tarımı başladı: “Evde kal, evde üret”

Gıda güvenliğinin yanı sıra tarımsal üretimi kent geneline yaymak için çalışan Buca Belediyesi, pandemi günlerinde Balkon Tarımı Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk etapta 500 haneye dağıtılan 2 binin üzerinde sebze fidesi, Bucalıların balkonunda yetişecek. Projenin tarımsal verimliliği artırırken bir yandan da hemşehrilere moral olacağını söyleyen Başkan Kılıç, “Buca korona virüsü evde kalıp evde üreterek yenecek” dedi.

Kentin tarımsal verimliliğini artırmak için çalışmalara devam eden Buca Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı gıda güvenliğini sağlamak için çalışmalara hız kattı. Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilk olarak geçtiğimiz hafta Kaynaklar’daki belediye arazisinde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın katılımıyla fide ekimi çalışması yapıldı. Ardından Balkon Tarımı Projesi de başlatıldı.

Evde kalıp balkon tarımıyla üretecekler

Buca genelinde üretim politikalarını hayata geçirebilmek, tarımsal kalkınmayı kent geneline yayabilmek için projelendirilen Balkon Tarımı Projesi, pandemi günlerine yetiştirildi. Proje kapsamında, belediye tarafından balkonu üretime elverişli hanelerdeki vatandaşlara domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri dağıtıldı. Vatandaşlar, mevsimine uygun olarak mutfağın temel gıda maddelerini evlerinden çıkmadan üretebilecek.