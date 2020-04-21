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Buca’da balkon tarımı başladı: “Evde kal, evde üret”

İZMİR HABERLERİ  | 21.04.2020 12:58 | Son Güncelleme

Gıda güvenliğinin yanı sıra tarımsal üretimi kent geneline yaymak için çalışan Buca Belediyesi, pandemi günlerinde Balkon Tarımı Projesi’ni hayata geçirdi.

Gıda güvenliğinin yanı sıra tarımsal üretimi kent geneline yaymak için çalışan Buca Belediyesi, pandemi günlerinde Balkon Tarımı Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk etapta 500 haneye dağıtılan 2 binin üzerinde sebze fidesi, Bucalıların balkonunda yetişecek. Projenin tarımsal verimliliği artırırken bir yandan da hemşehrilere moral olacağını söyleyen Başkan Kılıç, “Buca korona virüsü evde kalıp evde üreterek yenecek” dedi.
Kentin tarımsal verimliliğini artırmak için çalışmalara devam eden Buca Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı gıda güvenliğini sağlamak için çalışmalara hız kattı. Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilk olarak geçtiğimiz hafta Kaynaklar’daki belediye arazisinde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın katılımıyla fide ekimi çalışması yapıldı. Ardından Balkon Tarımı Projesi de başlatıldı.

Evde kalıp balkon tarımıyla üretecekler
Buca genelinde üretim politikalarını hayata geçirebilmek, tarımsal kalkınmayı kent geneline yayabilmek için projelendirilen Balkon Tarımı Projesi, pandemi günlerine yetiştirildi. Proje kapsamında, belediye tarafından balkonu üretime elverişli hanelerdeki vatandaşlara domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri dağıtıldı. Vatandaşlar, mevsimine uygun olarak mutfağın temel gıda maddelerini evlerinden çıkmadan üretebilecek.

500 haneye 2 bin fide
Çalışma kapsamında ilk olarak 500’e yakın haneye toplamda 2 binin üzerinde sebze fidesi dağıtıldı. Dağıtımda öncelik ise korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara verildi. Bucalılar bir yandan evlerinde organik ve sağlıklı üretimi gerçekleştirme imkanı bulurken bir yandan da pandemi günlerinde moral bulacak.

"Evde kal evde üret"
Proje hakkında konuşan Başkan Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden beri Buca’mızın tarımsal varlığını artırabilmek için her alanda çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Üreten kent olma yolunda en çok önemsediğimiz Balkon Tarımı Projesi’ni korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz günlerde başlattık. İlk etapta pilot olarak başlattığımız projeyi, ilerleyen sürede ilçemizin tamamına yaymayı planlıyoruz. Bir yandan gıda verimliliğimizi artırırken bir yandan da toprağın, fide yetiştirmenin, üretmenin verdiği moralle pandemi günlerinde yüzleri bir nebze güldürmeye çalışıyoruz. Buca, korona virüsü evde kalıp evde üreterek yenecek” diye konuştu.

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