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Buca’dan 9 Eylül’e muhteşem karşılama

İZMİR HABERLERİ  | 08.09.2020 10:52 | Son Güncelleme

İzmir’in kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü Buca’da gün boyu sürecek görkemli etkinliklerle kutlanacak.

İzmir’in kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü Buca’da gün boyu sürecek görkemli etkinliklerle kutlanacak. Sabah saatlerinde 9 Eylül kortejiyle başlayacak kutlamalar, Türk pop müziğinin ünlü ismi Yaşar’ın vereceği konserle devam edecek. Saat 21.00’de başlayacak konser sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordusu’nun İzmir’i düşman işgalinden kurtarmasının 98’inci yıl dönümü kutlamaları için Buca’da hazırlıklar tamamlandı. İzmir’in doğum günü olarak kabul edilen 9 Eylül Buca’da gün boyu sürecek etkinliklerle kutlanacak. Buca sokaklarında sabah saatlerinden itibaren 9 Eylül korteji oluşturulacak. Bando eşliğinde marşlarla Buca sokaklarını gezecek olan korteje Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da katılarak hemşehrilerinin coşkusuna ortak olacak. Korteje, Vosvos İzmir Fun Club üyeleri de renkli araçlarıyla eşlik edecek.

Yaşar en güzel şarkılarıyla evlere konuk olacak
Buca sokaklarında renkli görüntülerin yaşanacağı etkinlikler, akşam saatlerinde müzik şöleniyle devam edecek. Türk pop müziğinin ünlü ismi Yaşar, eşsiz şarkılarını Buca’dan İzmir’in kurtuluşu için seslendirecek. Bu yıl korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek konser, saat 21.00’de Buca Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

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İzmir Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
13:14
İkindi
16:49
Akşam
19:38
Yatsı
20:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
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