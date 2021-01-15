Bucak’ta Çubukiçi Deresi cazibe merkezine dönüşüyor

Bucak Belediyesi, Karayvatlar Mahallesi Dere Boyu Peyzaj ve Rekreasyon Projesi yapım çalışmaları başladı.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi kenarında bulunan Çubukiçi Deresi ve çevresinde Hacı Ömer Ağa Cami önüne kadar olan bölümde Dere Boyu Peyzaj ve Rekreasyon Projesini hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti.

Çubukiçi Deresi ve çevresini 24 saat yaşanan bir cazibe merkezine dönüştüreceklerinin altını çizen Ünal, " Projemizin yapım ihalesini 3 ay önce yapmıştık. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimi için hazırlıklarımızı tamamladık. Projeyle Halk Bankası önünden, Hacı Ömer Ağa Cami karışışına kadar olan Gazi Caddesi’nde 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık bin 600 metrekare alandaki, mevcut dere duvarlarının yerine, betonarme perde ile dere istinat ve tabanları yapılarak dere içeresine hareketli su sistemi ile havuz yapılacaktır. Yine kenarlarda dere içeresine yarım balkon şeklinde çıkan 4 adet oturma pergoleleri, kenarda yürüyüş yolları ve 31 ağaç ve bin 83 çalıdan oluşan yeşil alanlar ve 16 adet oturma bankı bulunacaktır. Tarihi anımsatacak şekilde çeşme yapımı ile mevcut proje alanı içerisinde kapalı durak olacak şekilde yapılacaktır. Aynı zamanda bu alanda kullandığımız ve ilçemizde ilk kez Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde uyguladığımız andezit taşı yaya kaldırımı ile caddenin karşı tarafındaki yaya kaldırımımızı da yenileyeceğiz."dedi.