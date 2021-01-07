Yunusemre’de park ve bahçeler bahara hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan ilçede bulunan parkların bakımlarını gerçekleştirirken; bir yandan da budama çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki parkların bakımını gerçekleştiriyor. Ağaçların budamasını da yapan ekipler, hummalı bir çalışma yürütüyor. Sonbahar ve kış aylarında düzenli olarak bakım ve budama çalışmasının devam ettiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlçemizde park ve bahçelerimizin bakımını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda parklarımızda ve sokaklarımızda bulunan ağaçlarımızın da budamasını yapıyoruz. Ekiplerimiz sezon boyunca budanan ağaçları ihtiyaç sahibi ailelerimizin yakmasına uygun hale getiriyor. Bu tür çalışmalarımız devam edecek“ diye konuştu.

