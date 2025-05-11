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Bugün hangi maçlar var? 11 Mayıs Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar oynanacak? 11 Mayıs Pazar 2025 günün maç programı belli oldu. İşte günün maçları saatleri ve kanalları...

Bugün hangi maçlar var? 11 Mayıs Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Güney Afrika-Malavi

11 Mayısıs Pazar 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Malavi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK

11 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig kapsamında bir maç oynanacak. Net Global Sivasspor, Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, Net Global Sivasspor için önem taşıyor. Takım, ligde 16. sırada yer alıyor. Düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veriyor. Sipay Bodrum FK ise 17. sırada bulunuyor. Bu maç, onlar için de hayati öneme sahip. Futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports kanalından canlı izleyebilecek.

Beşiktaş-Adana Demirspor

11 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da, Trendyol Süper Lig maçında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Beşiktaş, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, sezon boyunca 32 maçta 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Böylece toplamda 55 puan topladı. Adana Demirspor ise ligde son sırada bulunuyor. Takım sadece 2 galibiyet elde etti ve 0 puana sahip. Bu heyecan dolu karşılaşma beIN Sports kanalından yayınlanacak.

Göztepe-Atakaş Hatayspor

11 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de kritik bir mücadele gerçekleşecek. Göztepe, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Göztepe, ligde 7. sırada bulunuyor. Play-off hedefini sürdürüyor. Atakaş Hatayspor ise 18. sırada yer alıyor. Ligde kalma mücadelesi veriyor. Maç beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

11 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig kapsamında Kocaelispor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Kocaelispor, 69 puanla ligdeki 1. sırada yer alıyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 51 puanla 14. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Newcastle United-Chelsea

11 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:00'te İngiltere Premier Ligi'nde Newcastle United ile Chelsea karşılaşacak. Bu maç, her iki takım için büyük bir önem taşıyor. Newcastle United, 4. sırada. UEFA Avrupa Ligi katılımı için avantaj sağlamış durumda. Chelsea ise 5. sırada yer alıyor. Takımlar, bu sıralama için kıyasıya bir mücadele içinde. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 olarak belirlendi.

Manchester United-West Ham United

11 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:15'te, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Manchester United, ligde 15. sırada yer alıyor. West Ham United ise 17. sırada mücadele ediyor. Bu iki takım arasındaki maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Tottenham Hotspur-Crystal Palace

11 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:15'te önemli bir maç oynanacak. Tottenham Hotspur ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi sahnesinde gerçekleşecek. Tottenham, ligde 16. sırada yer alıyor. Crystal Palace ise 12. sırada bulunuyor. Maç, sporseverler için heyecan verici bir mücadele sunacak. Mücadele, TOD ve beIN Connect üzerinden yayınlanacak.

Nottingham Forest-Leicester City

11 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:15'te, İngiltere Premier Ligi'nde Nottingham Forest ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Nottingham Forest, ligin 7. sırasında yer alıyor. Leicester City ise 19. sırada bulunuyor. Maç, TOD ve beIN Connect kanalından yayınlanacak.

Liverpool-Arsenal

11 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:30'da İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede lider Liverpool, 35 maçta 82 puan topladı. Bu sonuçla birinci sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Arsenal ise 35 maçta 67 puan elde etti. Arsenal, Liverpool'un ardından geliyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

11 Mayıs 2025 tarihinde, Almanya Bundesliga Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund karşılaşacak. Maç saat 16:30'da başlayacak. Bayer Leverkusen, ligde 2. sırada yer alıyor. Borussia Dortmund ise 5. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports 4 ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-St Pauli

11 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç oynanacak. Eintracht Frankfurt, St Pauli ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt, ligde 3. sırada bulunuyor. St Pauli ise 15. sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadele, futbolseverler tarafından canlı olarak izlenebilecek. Maç, beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2 kanallarında yayınlanacak.

Vfb Stuttgart-Augsburg

11 Mayıs 2025 tarihinde, Almanya Bundesliga Ligi'nde Vfb Stuttgart, Augsburg ile karşılaşacak. Maç saat 20:30'da başlayacak. Vfb Stuttgart, ligde 10. sırada bulunuyor. Augsburg ise 11. sırada yer alıyor. Bu kritik mücadelede takımlar, sezon sonuna yaklaşırken puanlarını artırmayı hedefleyecek. Maçın yayıncılığını beIN Sports 4 ve Tivibu Spor üstlenecek.

Udinese-Monza

11 Mayıs 2025 tarihinde saat 13:30'da İtalya Serie A Ligi'nde Udinese ile Monza karşı karşıya gelecek. Udinese, 12. sırada yer alıyor. Monza ise son sırada, yani 20. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Hellas Verona-Lecce

11 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00’da İtalya Serie A Ligi’nde önemli bir maç gerçekleşecek. Hellas Verona, Lecce'yi konuk edecek. Hellas Verona, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 35 maçta 32 puan topladı. 9 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile mücadele etti. Lecce ise 17. sırada bulunuyor. Bu takım, 35 maçta 27 puan elde etti. Lecce, 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Maç S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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