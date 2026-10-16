Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor

16 Ekim 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Her iki takım ligdeki pozisyonlarını pekiştirmek istiyor. Arca Çorum FK, 8. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 10. sıradadır. Her iki takımın da 7 maçta 3 galibiyeti, 3 mağlubiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. Toplamda her iki takım da 10 puana sahip. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu önemli müsabakayı büyük bir heyecanla bekliyor. Takımlar, ligdeki durumunu güçlendirmek için elinden geleni yapacak.

Eintracht Frankfurt-FC Köln

16 Ekim 2026 tarihinde, saat 21:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç olacak. Eintracht Frankfurt, FC Köln ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt, lig sıralamasında 14. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Toplamda, Frankfurt'un 5 puanı bulunuyor.

FC Köln ise daha iyi bir durumda. Takım, 10. sırada yer alıyor. Son 5 maçta 2 galibiyet aldı. Bu maçta toplamda 7 puanı var. İki takım arasındaki rekabet, her zaman heyecan verici olmuştur.

Maç, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu önemli karşılaşmayı yakından takip edecek. İki takım da sahadan galip ayrılmak için savaşacak. Bu maç, ligdeki durumu etkileyecek. Herkes, her iki takımın performansını merakla bekliyor.

Frosinone-Sassuolo

İtalya Serie A Ligi'nde Frosinone ile Sassuolo karşılaşacak. Maç 16 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Başlama saati 21:45 olarak belirlendi. Frosinone şu anda 9. sırada yer alıyor. Sassuolo ise 11. sırada bulunuyor. Karşılaşma S Sport 2 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor. İki takım, ligdeki sıralamada birbirine yakın durumda. Her iki ekip de galibiyet için mücadele edecek. Maç öncesi takımların form durumu dikkat çekecek. Taraftarların destekleri büyük önem taşıyor.

Deportivo La Coruna-Levante

16 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de İspanya La Liga'da bir karşılaşma olacak. Deportivo La Coruna, Levante ile mücadele edecek. Deportivo La Coruna, puan tablosunda 8. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 10 puan topladı. Levante ise 17. sırada bulunuyor. Onlar da 7 maçta 6 puan elde etti. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanaldan takip edebilir. Bu önemli müsabaka, iki takım için de kritik bir yarış. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek.

Le Mans-Toulouse

16 Ekim 2026 tarihinde saat 21:45'te Fransa Ligue 1'de Le Mans ve Toulouse takımları karşı karşıya gelecek. Bu, her iki takım için de önemli bir maç. Le Mans, ligde 14. sırada yer alıyor. Toulouse ise 15. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı takip edebilecek. Takımların sıralamadaki durumları, mücadele için heyecan yaratıyor. Her iki ekip de puan almak için mücadele edecek. Maçın sonucu, ligdeki pozisyonlarını etkileyebilir. Bu nedenle futbolseverler için keyifli bir karşılaşma bekleniyor.

Burnley-Wolverhampton

16 Ekim Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Burnley ile Wolverhampton takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Qadsiah FC-Abha

16 Ekim 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Qadsiah FC ile Abha maçı gerçekleşecek. Maç saati 16:15. Al Qadsiah FC, ev sahibi takım. Lig sıralamasında 2. sırada bulunuyor. Oynadığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. Ayrıca 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 19 puana sahip durumda.

Diğer tarafta Abha yer alıyor. Bu takım ligde zor bir sezon geçiriyor. Şu an 18. sırada bulunuyor. Oynadığı 7 maçta galibiyet elde edemedi. Yalnızca 2 puan toplayabildi. Maçla ilgili yayıncı bilgisi mevcut değil.

Heerenveen-Excelsior

16 Ekim Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Heerenveen ile Excelsior takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Rapid Wien-Hartberg

16 Ekim Cuma 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Rapid Wien ile Hartberg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30