Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kasımpaşa-Samsunspor

18 Ekim 2026 tarihinde saat 13:30’da Trendyol Süper Lig’de bir maç gerçekleşecek. Kasımpaşa, Samsunspor’u ağırlayacak. Kasımpaşa, ligdeki 10. sırada yer alıyor. Takım, 7 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Topladıkları puan ise 10. Samsunspor ise ligde 17. sırada bulunuyor. Samsunspor, 7 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Bunun yanı sıra, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 4 puan toplayabildi. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımın da performansını merakla bekliyor. Bu karşılaşma, Süper Lig’in ilerleyişi açısından önemli bir mücadele olacak.

Kocaelispor-Göztepe

18 Ekim 2026 tarihi, futbolseverler için önemli bir günü işaret ediyor. Saat 16:00'da Trendyol Süper Lig'de karşılaşma başlayacak. Kocaelispor, Göztepe ile mücadele edecek. Kocaelispor, ligdeki 7 maçında 4 galibiyet aldı. Şu anda 12 puanla 7. sırada yer alıyor. Göztepe ise, sadece 1 galibiyetle 6 puanda kaldı. Bu nedenle, takım 15. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Futbol severler için keyifli bir karşılaşma olacak. Herkes bu maçı heyecanla bekliyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak.

İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK

18 Ekim 2026 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. İstanbul Başakşehir, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, iki takım için büyük bir önem taşıyor. Her iki ekip de ligdeki sıkıntılı durumlarını aşmak istiyor. Böylece daha iyi bir konum elde edebilmek için mücadele edecekler. İstanbul Başakşehir, şu an 12. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 13. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı beIN Sports kanalı olacak. Karşılaşma, canlı olarak ekranlara gelecek. Dolayısıyla futbolseverler heyecan verici bir mücadele izleme fırsatı bulacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor

18 Ekim 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de iki takım karşılaşacak. Alagöz Holding Iğdır FK ve Boluspor arasında bir mücadele olacak. İğdır FK, 3. sırada yer alıyor. Takım, 10 maçta 20 puan toplamış durumda. İğdır FK, 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Boluspor ise kötü bir performans sergiliyor. 20. sırada bulunuyor. Ligde 9 maç yaptı. Bu maçlardan sadece 1 puan almayı başardı. 8 mağlubiyet ile sıkıntılı bir dönem geçiriyor.

Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor. İğdır FK, play-off hedefliyor. Boluspor ise dipten kurtulmak istiyor. Herkes bu maçı merakla bekliyor.

Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig'de 18 Ekim 2026 tarihinde saat 16:00'da bir karşılaşma gerçekleşecek. Artı Değer Vanspor FK, Eminevim Ümraniyespor ile oynayacak. İki takım da bu sezon sıkıntılı günler yaşıyor. Artı Değer Vanspor FK, ligde 18. sırada. Eminevim Ümraniyespor ise 17. sırada yer alıyor. Maçın canlı yayınları beIN Sports Max 1 ve TRT Kürdi kanallarında olacak. Taraftarlar, bu kritik mücadeleyi takip edebilecek.

Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor

18 Ekim 2026 tarihinde saat 16:00’da Trendyol 1. Lig'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. Metro Holding Kayserispor, Batman Petrolspor'u kendi evinde ağırlayacak. Bu maç, ligdeki iki takımın durumunu daha da belirleyecek. Metro Holding Kayserispor, 25 puanla 1. sırada yer alıyor. Batman Petrolspor ise 19 puanla 4. sırada bulunmakta. İki takımın da form durumu merak ediliyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Oyuncuların ve teknik ekiplerin buna hazırlanması önemli. Keyifli bir maç olacağı kesin. Her iki takım da sahada mücadeleci bir oyun sergileyecektir. Bu karşılaşma, ligdeki dengeleri değiştirebilir.

İstanbulspor-Antalyaspor

18 Ekim 2026 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. İstanbulspor, Antalyaspor ile karşılaşacak. Ev sahibi İstanbulspor, ligde 19. sırada yer alıyor. Bu sezon oldukça zor geçiyor. Antalyaspor ise 8. sırada bulunuyor. Antalyaspor, 5 galibiyet ile üst sıralarda mücadele etmeye çalışıyor. Bu önemli karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu maçı heyecanla takip edecek. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir. İki takım için de kritik bir mücadele olacak.

Leeds United-Manchester United

18 Ekim 2026 tarihinde saat 16:00'da İngiltere Premier Ligi'nde bir karşılaşma yapılacak. Leeds United, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Leeds United, bu sezon 8. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 2 galibiyet elde etti. Ayrıca 1 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunuyor. Toplamda 9 puana sahip. Manchester United ise 14. sırada yer alıyor. Aynı sayıda maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Ek olarak 3 beraberlik ile toplamda 6 puanı var. Bu maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşmaya tanık olacak. Herkes, takımların performansını merakla bekliyor.

AFC Bournemouth-Sunderland

18 Ekim 2026 tarihinde saat 16:00'da maça çıkılacak. İngiltere Premier Ligi'nde AFC Bournemouth, Sunderland ile karşılaşacak. AFC Bournemouth, 6 maçta 0 galibiyet elde etti. Takım, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile 19. sırada yer alıyor. Sunderland ise 1 galibiyet kazanmış durumda. Takım, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 18. sıradadır.

Maç, beIN Sports Max 2 kanalından izlenebilecek. Bu mücadele, iki takım için de oldukça kritik olacak. AFC Bournemouth, kötü gidişata son vermek istiyor. Sunderland ise mücadelesini sürdürmeye çalışacak. Her iki takım da galibiyet arayacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacağı kesin.

Brighton & Hove Albion-Crystal Palace

18 Ekim 2026 tarihinde saat 16.00'da İngiltere Premier Ligi'nde bir karşılaşma olacak. Brighton & Hove Albion, Crystal Palace ile mücadele edecek. Ev sahibi Brighton, ligde 3. sırada bulunuyor. Topladığı puan miktarı 13. Brighton, 6 maçta 4 galibiyet elde etti. Ziyaretçi takım Crystal Palace ise 13. sırada yer alıyor. Crystal Palace, 7 puan topladı. Bu takım, 6 maçta 2 galibiyet aldı. Maç beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak. Sonuç olarak, bu karşılaşma kesinlikle ilgi çekici olacak.

Nottingham Forest-Arsenal

18 Ekim 2026 tarihinde saat 18.30'da İngiltere Premier Lig'de bir maç gerçekleşecek. Nottingham Forest, Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Nottingham Forest ligde 17. sırada bulunuyor. Arsenal ise 2. sırada yer alıyor. Mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen-Freiburg

Bayer Leverkusen, Freiburg ile karşılaşacak. Maç tarihi 18 Ekim 2026. Saat 16:30'da başlayacak. Almanya Bundesliga Ligi'nde oynanacak. Bayer Leverkusen, 5 maç yaptı. Oynadığı maçlardan 3 galibiyet aldı. 1 mağlubiyeti ve 1 beraberliği var. Toplamda 10 puan topladı. Bu sonuçlarla 4. sırada yer alıyor. Freiburg’un durumu ise oldukça iyi. Bu takım 5 maçta 4 galibiyet elde etti. 1 beraberlik ile ligde 13 puan topladı. Freiburg, 3. sıradadır. Maç S Sport+ kanalında yayınlanacak. İzlemek isteyenler bu kanalı tercih edebilir. Maç heyecanı öncesi her iki takım da formda. Özellikle Leverkusen, çıktığı son maçta etkileyici bir performans sergiledi. Freiburg ise istikrarlı bir oyun sergiliyor. Maç öncesi taraftarlar, bu zorlu karşılaşmayı bekliyor.

M'gladbach-TSG Hoffenheim

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. M'gladbach, TSG Hoffenheim ile karşılaşacak. Maç, 18 Ekim 2026 tarihinde saat 18:30’da başlayacak. M'gladbach, ligin 18. sırasındadır. Takım, bu sezon galibiyet alamadı. 5 maçta 0 puan topladı. Dolayısıyla zor günler geçiriyorlar.

Diğer yandan TSG Hoffenheim 17. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 1 galibiyet elde etti. Bu sayede 3 puana ulaştı. Maçın sonucu, her iki takım için kritik önem taşıyor. Özellikle M'gladbach, puan kazanmak zorunda. Bu durum, ligin gidişatını da etkileyebilir.

Maçın yayıncısı S Sport+ olarak bildiriliyor. İzleyicilerin bu maçı kaçırmaması gerektiği aşikar. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başında olacak. Kritik mücadelenin sonucu, ligin seyrini belirleyecek. Her iki takım için de başarı önemli.

Udinese-Lecce

18 Ekim 2026 tarihi, önemli bir maç programını içeriyor. Saat 13:30'da İtalya Serie A Ligi'nde Udinese ile Lecce karşılaşacak. Udinese, ligde 15. sıradadır. Takım, 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilmiştir. 4 maçta mağlup olmuş, 1 kez de berabere kalmıştır. Toplamda 4 puan topladı. Bu süreçte 9 gol atmış, 13 gol yemiştir. Lecce ise 13. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 2 galibiyet elde etti. Bu şekilde 6 puan kazanmayı başardı. Lecce, 6 gol atmış fakat 12 gol yemiş durumda. Maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler için heyecanlı bir karşılaşma olacak. Hem takımlar için kritik bir mücadele. Her iki ekip de galibiyet hedefliyor.

Fiorentina-Como

İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç var. 18 Ekim 2026 tarihinde saat 16:00'da oynanacak. Fiorentina, Como ile karşılaşacak. Fiorentina, ligde 18. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Topladığı puan sayısı 4. Como ise 8. sırada bulunuyor. 6 maçta 3 galibiyet aldı. Como, toplamda 11 puan topladı. Maç S Sport 2 kanalından ekranlara gelecek. İzleyiciler, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.