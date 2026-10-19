Bugün hangi maçlar var? 19 Ekim Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Trabzonspor-Beşiktaş

19 Ekim 2026'da, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Maç saati 20:00'de başlayacak. Trabzonspor, ligde 5. sırada. Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor. Her iki takımın sezon başından itibaren gösterdiği performans dikkat çekiyor. Bu nedenle, maçı izlemek için iyi bir fırsat. Maç beIN Sports kanalından yayınlanacak. İzleyiciler için keyifli bir mücadele olması bekleniyor. Herkes, karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Maç öncesinde çeşitli tahminler yapılıyor. Taraftarlar, takımlarını tribünlerde desteklemek için stadyumda olacak.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü

19 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00'de bir maç oynanacak. Trendyol 1. Lig çatısı altında gerçekleşecek bu mücadelede Fatih Karagümrük ev sahibi olacak. Konuk takım ise Keçtaş Ankara Keçiörengücü. Fatih Karagümrük bu sezon ligde 12. sırada yer alıyor. Keçtaş Ankara Keçiörengücü ise 7. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, iki takım arasındaki bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek. Hem futbolseverler hem de takımlar için kritik bir mücadele olacak.

Manisa FK-Muğlaspor

19 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Manisa FK, Muğlaspor ile karşılaşacak. Manisa FK, ligde 14. sırada yer alıyor. Muğlaspor ise 13. sırada bulunuyor. Bu maçın yayıncı kuruluşları beIN Sports 2, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 olacak. Maç, bu kanallardan canlı yayımlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takım da sahada galibiyet için mücadele edecek. Umutlar, maçın sonucuna göre yükselebilir. Bu durum, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Her iki takımın da hedefleri farklı. Ancak, her biri kazanmak için elinden geleni yapacak.

Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969 Spor

19 Ekim 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Turka Esenler Erokspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya gelecek. Turka Esenler Erokspor, ligde 17. sırada bulunuyor. Bu takım, sezonun başından beri çeşitli güçlükler yaşıyor. Mardin 1969 Spor ise 5. sırada yer alıyor. Bu takım, iyi bir performans sergileyerek dikkat çekiyor. Maç, beIN Sports Max 1 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımın mücadelesini büyük bir heyecanla bekliyor. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Özellikle Turka Esenler Erokspor için bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor

19 Ekim 2026 tarihinde Trendyol 1. Lig maçı olacak. Bursaspor, Orfa Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Maç saati 20:00. Bursaspor, ligde 22 puanla 3. sırada. Orfa Yapı Pendikspor ise 10 puanla 16. sırada. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor. Bursaspor, üst sıralara tırmanmak istiyor. Orfa Yapı Pendikspor ise düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Spor severler, maçın heyecanını kaçırmamalı.

Tottenham Hotspur-Coventry City

19 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de bir maç gerçekleşecek. Bu maçta Tottenham Hotspur, Coventry City ile karşılaşacak. Maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Tottenham, bu sezonki performansıyla 20. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta sadece 3 puan toplayabildi. Henüz galibiyet elde edemediler. Coventry City ise 16. sırada bulunuyor. Bu takım, 6 maçta 6 puan kazandı. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecan verici karşılaşmayı takip edebilirler.

Monza-Cagliari

19 Ekim 2026 tarihinde saat 19:30'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Monza, Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Monza, ligde 15. sırada yer alıyor. Cagliari ise 7. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma futbolseverler için heyecan verici olacak. Maçın yayıncısı S Sport 2 olarak belirlendi. Canlı yayın için bu kanalı takip etmek gerekiyor. İzleyiciler, takımlar arasındaki rekabeti yakından takip edebilecek. Her iki takım da puan mücadelesi verecek. Monza'nın kazanması, ligdeki konumunu etkileyebilir. Cagliari ise yukarıya tırmanmak isteyecek. Bu maç, sezonun önemli karşılaşmalarından biri olacak.

Parma-Torino

19 Ekim 2026 günü, saat 21:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Parma, Torino ile karşı karşıya gelecek. Parma, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Toplamda 4 puan topladı. Rakibi Torino ise 13. sırada bulunmakta. Torino, 6 maçta 2 galibiyet alarak 7 puana ulaştı. Bu önemli karşılaşma S Sport 2 kanalında yayınlanacak. Maç izleyiciler için heyecan dolu anlar sunacak. Her iki takım da zirveye yaklaşmak için mücadele edecektir. İzleyiciler, bu çekişmeli maçı kaçırmamalı.

Getafe-Rayo Vallecano

19 Ekim 2026'da İspanya La Liga'da Getafe-Rayo Vallecano maçı yapılacak. Maç saati 22:00 olarak belirlendi. Her iki takım da ligde 8 puan topladı. Getafe, 15. sırada yer alıyor. Rayo Vallecano ise 14. sıradadır. Bu karşılaşma S Sport kanalında yayınlanacak. Seyirciler bu maçı izleyebilir. Mücadele, her iki takım için önemli bir fırsat. Her takım galibiyet peşinde koşacak.

Al Fayha-Al Ahli SC

19 Ekim 2026 tarihinde Al Fayha, Al Ahli SC ile karşılaşacak. Maç saati 18:00 olarak belirlenmiştir. Bu karşılaşma Suudi Arabistan Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Al Fayha, ligde 14. sırada yer alıyor. Takım, 9 maçta yalnızca 1 galibiyet almış durumda. Toplamda 7 puan toplayabilmiştir.

Diğer yandan Al Ahli SC, 6. sıradadır. Takım, 8 maçta 5 galibiyet elde etmiştir. Bu da onlara 15 puan kazandırmıştır. Maç, her iki takım için de önemli olacak. Al Fayha, ligdeki pozisyonunu yükseltmek istiyor. Al Ahli SC ise sıralamadaki yerini korumak için savaşacak. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri etkileyebilir.

Al Shabab-Al Faysali

19 Ekim 2026 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Al Shabab, Al Faysali ile karşı karşıya gelecek. Al Shabab, lig sıralamasında 13. sırada yer alıyor. Al Faysali ise 15. sırada bulunmakta. Maçla ilgili yayıncı kanalı hakkında bilgi yer almıyor. Herkes bu maçı merakla bekliyor. İki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. İzleyicilerin heyecanı artıyor. Bu maç, her iki taraf için de önemli bir karşılaşma olacak. Taraftarlar stadyumda ve ekran başında takımlarını destekleyecek. Maç sonrası değerlendirmeler de merak ediliyor. Sonuç, lig sıralamasını etkileyebilir.

Al Hilal-Al Hazm

19 Ekim 2026 tarihinde, saat 21:00'de önemli bir karşılaşma yaşanacak. Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Hilal, Al Hazm ile mücadele edecek. Bu maç, ligin heyecanını artıracak. Al Hilal, ligde 2. sırada bulunuyor. Takım, 8 maçta 7 galibiyet alarak 21 puana ulaşmayı başardı. Bu, onların şampiyonluk hedefini sürdürebileceği anlamına geliyor. Diğer yandan, Al Hazm 10. sırada yer alıyor. Çıktıkları 9 maçta yalnızca 2 galibiyet elde ettiler. Takım, şu anda 9 puanda kalmış durumda. Bu maç, Al Hazm için büyük bir fırsat olacak. Maç, S Sport+ kanalı üzerinden izlenebilecek. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Şimdi herkes, takımlarının galibiyetine odaklanmış durumda.

Braga-Gil Vicente

19 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Braga ile Gil Vicente takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Rodez AF-Montpellier

19 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Rodez AF ile Montpellier takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Celta Vigo B-Tenerife

19 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Celta Vigo B ile Tenerife takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30