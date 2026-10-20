Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fenerbahçe-Slavia Prag

20 Ekim 2026 tarihinde saat 19:45'te Fenerbahçe, Slavia Prag ile karşılaşacak. Bu mücadele Şampiyonlar Ligi çerçevesinde gerçekleşecek. Fenerbahçe, oynadığı 2 maçta 1 puan topladı. Bu nedenle, 28. sırada yer alıyor. Slavia Prag ise 0 puanla 31. sırada bulunuyor. Maç, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Izleyiciler, önemli anları bu kanaldan takip edebilir. Fenerbahçe, galibiyet için mücadele edecektir. Slavia Prag ise puan arayışında olacak. Böylece, taraflar, önemli bir sınav verecek.

Sabah-Borussia Dortmund

20 Ekim 2026 tarihinde önemli bir karşılaşma var. Saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi kapsamında Sabah ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. İki takım da ligde 3 puana sahip. 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadılar. Her iki takım için de bu maç büyük önem taşıyor. İzleyiciler, mücadeleyi tabii Spor kanalından takip edebilir. Karşılaşma, futbolseverler açısından heyecan verici olacak. Süper bir atmosfer bekleniyor. Takımlar, puan avantajı için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi, kalitenin doruk noktasıdır. Bu tür maçlar her zaman ilgi çeker.

Vfb Stuttgart-Atletico Madrid

20 Ekim 2026'da saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Vfb Stuttgart ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Vfb Stuttgart, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 2 maçta 2 galibiyet aldı. Bu sayede toplamda 6 puan topladı. Rakibi Atletico Madrid ise 15. sıradadır. Onlar, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Toplamda, 3 puan elde ettikleri söylenebilir. Maç, Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyicilerin heyecanla beklediği bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet almak isteyecek. Maçın sonucu, grup dinamiklerini etkileyebilir. Bu nedenle, her ayrıntı büyük önem taşıyor.

Roma-Slovan Bratislava

20 Ekim 2026 tarihinde büyük bir maç oynanacak. Saat 22:00'de Roma ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi mücadelesi dikkatleri üzerine çekecek. İtalya'nın temsilcisi Roma, iki maçta yalnızca 1 puan topladı. Bu durumda 25. sırada yer alıyor. Slovakya'nın Slovan Bratislava takımı henüz puan alamadı. Bu nedenle 36. sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. Takımların performansları merakla bekleniyor. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek.

Manchester City-AEK

20 Ekim 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. Manchester City ile AEK karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:00'de başlayacak. İki takım da ilk iki maçlarında bir galibiyet, bir mağlubiyet aldı. Her ikisi de 3 puanda eşit durumda. Manchester City, ligde 17. sırada yer alıyor. AEK ise 20. sırada konumlanmış. Bu mücadele, tabii Spor kanalında yayınlanacak. Maçın nasıl geçeceği merak konusu. İki takımın da performansı dikkat çekiyor. Taraftarlar derbiyi heyecanla bekliyor. Maçın sonucu, gruptaki dengeleri değiştirebilir.

Liverpool-Villarreal

20 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Bu karşılaşmada Liverpool, Villarreal ile karşılaşacak. Liverpool, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, 2 maçta 2 galibiyet elde etti. Böylece 6 puanla dikkat çekiyor. Villarreal ise 14. sırada bulunuyor. Bu ekip, 2 maçta 1 galibiyet aldı. Toplam 3 puan topladı. Maç, Spor yayıncı kuruluşu tarafından ekranlara gelecek. Herkes bu önemli karşılaşmayı bekliyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Futbolseverlerin ilgisi büyük olacak.

Paris St Germain-Barcelona

20 Ekim 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Paris St Germain ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:00'de başlayacak. Her iki takım da oynadıkları iki maçta galip geldi. Böylece her iki takım da 6 puana sahip. Paris St Germain, attığı 10 golle liderliğini sürdürüyor. Barcelona ise 9 gol atarak üçüncü sırada yer alıyor. Bu mücadele, tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. Hem futbolseverler, hem de takımlar için heyecan dolu anlar yaşanacak.

Napoli-Bodo Glimt

20 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde bir maç olacak. Napoli ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Napoli, ligde 32. sırada yer alıyor. Takım, sezona sıkıntılı bir başlangıç yaptı. Oynadığı 2 maçta galibiyet elde edemedi. Bodo Glimt ise 24. sırada bulunuyor. Bu takım, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı puan sayısı 3. Maç, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, mücadeleyi bu kanaldan takip edebilecek.

Porto-PSV Eindhoven

20 Ekim 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile PSV Eindhoven karşılaşacak. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Porto, ligde iki maça çıkmış durumda. Henüz galibiyet elde edemedi. Böylece 0 puanla 30. sırada yer alıyor. PSV Eindhoven ise benzer bir durumda. Oynadığı iki maçta bir berberlik ve bir mağlubiyet aldı. Topladığı puan sayısı 1. Bu nedenle 26. sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı.

Wolverhampton-Portsmouth

20 Ekim Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Wolverhampton ile Portsmouth takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Tadley-Aldershot Town

20 Ekim Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Tadley ile Aldershot Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Harrogate Town-Bury AFC

20 Ekim Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Harrogate Town ile Bury AFC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Yeovil Town-Leatherhead

20 Ekim Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Yeovil Town ile Leatherhead takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Anstey Nomads-Macclesfield FC

20 Ekim Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Anstey Nomads ile Macclesfield FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Cray Wanderers-Bedford Town

20 Ekim Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Cray Wanderers ile Bedford Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45